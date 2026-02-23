יום שני, 23.02.2026 שעה 15:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2939-3225סביליה11
2929-2025חטאפה12
2938-2424ג'ירונה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

אמבפה משלם את המחיר של לא לעצור בזמן

במספרים אין חריגה גדולה, אך על הדשא ניכר שהפציעה עדיין מטרידה את הכוכב. התלות בו מכניסה את ארבלואה לדילמה: לאפשר לו לנוח עד שיחזור ל-100%?

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה רשם את אחד ממשחקיו השקטים ביותר העונה במדי ריאל מדריד בהפסד 2:1 לאוססונה באל סאדר. ועדיין, גם ביום פושר שלו, הוא כמעט סידר רגע גדול כשסובב כדור לחיבורים שנפסל על חודו של מילימטר בשל נבדל, ובישל מצב של אחד על אחד לוויניסיוס מול סרחיו הררה. אבל מעבר לניצוצות הבודדים, הדאגה במדריד ברורה: הברך ממשיכה להטריד.

ב-31 בדצמבר הודיע המועדון על נקע בברך ימין, פציעה שהחלה כבר ב-7 בדצמבר מול סלטה ויגו ומאז לא מאפשרת לו לשחק באופן עקבי ב-100%. הוא החמיץ את המשחק מול מנצ'סטר סיטי, חזר מוקדם מהצפוי ואף שותף בגמר הסופר קאפ בסעודיה ל-14 דקות מול ברצלונה, כשהיה ברור שהוא רחוק משיאו. מאחורי החזרה המואצת עמד יעד ברור: להשוות ואף לעקוף את כריסטיאנו רונאלדו כמלך השערים של המועדון בשנה קלנדרית. בסופו של דבר, הוא הצליח להשתוות לפורטוגלי.

מבחינת מספרים, אין אזעקה רשמית. למרות שמדובר בחריגה ביחס לממוצע הכיבושים שלו, שני משחקים ללא שער אינם דרמטיים. אך על הדשא התמונה שונה. אמבפה הוא שחקן השדה עם הכי הרבה דקות בליגה העונה והשני בכלל המסגרות, למרות שהוא סוחב את הפציעה כבר למעלה מחודשיים וחצי. הסימן המדאיג האחרון הגיע מול ריאל סוסיאדד בברנבאו, שם לאחר יומיים ללא אימונים עם הקבוצה, נכלל בסגל, אך לא שיחק דקה.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

שלושה ימים לאחר מכן, במשחק הראשון מול בנפיקה, המאמן אלברו אלברואה לא רצה לקחת סיכון. אמבפה כבר שיחק 7 משחקים רצופים, 6 מהם מלאים, מאז שחזר מפציעה שאמורה הייתה להשבית אותו ל-3 שבועות, אך קוצרה משמעותית. למרות זאת, הוא לא פספס הזדמנויות: צמד מול ראיו וייקאנו, שערים מול ויאריאל ו-ולנסיה, צמד מול מונאקו ועוד צמד מול בנפיקה בשלב הבתים.

"תודה על המחויבות", והחשש שלא מרפה

לאחר אחד המשחקים הודה המאמן: "אני רוצה להודות לקיליאן על המאמץ שהוא עשה. אנחנו יודעים שהוא משחק עם בעיה בברך, וכל אחד אחר במצב כזה אולי היה מהסס". הדברים, שצוטטו בתקשורת הספרדית, המחישו עד כמה במועדון מעריכים את המחויבות של הצרפתי.

לקראת המשחק בפמפלונה הדגיש אלברואה: "הברך של קיליאן הרבה יותר טובה. טובה מאוד. זה משהו שעדיין לא נעלם לגמרי, אבל בכל יום הוא מרגיש טוב יותר". אלא שעל הדשא מול אוססונה, התמונה הייתה אחרת. "אמבפה לא כבש וריאל הפסידה", סיכמה התקשורת הספרדית בפשטות כואבת.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

המשחק מול בנפיקה בליסבון כבר הדליק נורה כתומה: 51 נגיעות בלבד, הכי מעט מבין שחקני ההרכב, 5 בעיטות שמתוכן 2 למסגרת ו-6 ניסיונות דריבל ללא הצלחה. מול אוססונה הנתונים אף החמירו: 46 נגיעות, 2 בעיטות בלבד, אחת למסגרת, וניסיון דריבל אחד שלא צלח. שער נהדר אמנם הובקע, אך נפסל בשל נבדל.

התלות באמבפה והדילמה של אלברואה

שלושה משחקים רצופים ללא שער של אמבפה הם תופעה נדירה העונה, וכשזה קרה בעבר, הקבוצה הרגישה זאת היטב. תחת צ'אבי אלונסו, במשחקים מול ליברפול, ראיו וייקאנו ואלצ'ה, ריאל רשמה הפסד ו-2 תוצאות תיקו, הסתבכה בליגת האלופות ואיבדה יתרון בליגה. הקשר בין הכושר של הצרפתי לבין מצבה של הקבוצה ברור לחלוטין.

קיליאן אמבפה מוריד את הכדור (רויטרס)קיליאן אמבפה מוריד את הכדור (רויטרס)

כעת ניצבת בפני אלברואה דילמה לא פשוטה: האם לאפשר לו לנוח לחלוטין עד שיחזור ל-100%, או להמשיך לשלב אותו ולשרוד את התקופה הפחות טובה. "כשנאמין שהוא לא כשיר, לא ניקח סיכונים. זו לא החלטה שלי בלבד, אני מתייעץ עם הרופאים ועם השחקן. כשהוא מרגיש מוכן, הוא משחק", הבהיר המאמן.

באופק גם חלון הנבחרות במרץ, עם משחקי ידידות של צרפת מול ברזיל וקולומביה בארצות הברית. על פי ‘לאקיפ’, המסע מונע בין היתר מהסכם חסות חדש עם נייקי, שמבטיח להתאחדות בצרפת מעל 100 מיליון אירו לעונה עד יוני 2034, וספק אם יוותרו על הקפטן שלהם. אך בריאל מדריד יודעים: המונדיאל בפתח, הרבה מונח על הכף, והשאלה הגדולה נותרה פתוחה, האם להמשיך ללחוץ על הדוושה עם אמבפה, או לעצור לרגע כדי לא לשלם מחיר כבד יותר בהמשך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */