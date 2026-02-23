ההיסטוריה ביניהן והירידה ההתקפית של בית"ר

מכבי נתניה תארח הערב (שני, 20:30) את בית"ר ירושלים למפגש קריטי במחזור ה-24. בעוד נתניה רחוקה ארבע נקודות בלבד מהמקום השישי המוביל לפלייאוף העליון, בית"ר מגיעה במומנטום שלילי לאחר חמישה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות - הרצף הארוך ביותר שלה מאז עונת 24/25.

ההיסטוריה הקרובה בין השתיים מלמדת על הכרעות ברורות, כאשר ששת מפגשי הליגה האחרונים הסתיימו בניצחון לאחד הצדדים וחמישה מעשרת המפגשים האחרונים נגמרו בתוצאה 0:3. נתניה מציגה העונה התקפה פעילה אך לא מדויקת: היא כבשה 40 שערים, אך נתון השערים הצפויים שלה עומד על 48.3, הפער השלילי הגבוה בליגה.

הקבוצה גם מתקשה מהנקודה הלבנה עם ארבע החמצות פנדלים מתוך שבעה ניסיונות. מנגד, בית"ר ירושלים נהנית ממאזן החוץ הטוב בליגה עם שמונה ניצחונות חוץ העונה , אם כי בשני משחקי החוץ האחרונים שלה היא לא השכילה לנצח.

ירדן שועה (שחר גרוס)

המעורבות של דאבו מול הבצורת של קאלו

בגזרת המדדים ההתקפיים, בית"ר חוותה צניחה דרמטית: מ-6.2 בעיטות למסגרת בממוצע ב-19 המחזורים הראשונים, ל-2.75 בלבד בארבעת המחזורים האחרונים. חסרונו של עומר אצילי הפצוע ניכר היטב בתוצאות: עם אצילי הקבוצה רשמה 79% הצלחה, בעוד שמאז פציעתו הנתון צנח ל-25% בלבד.

ברמה האישית, מתאוס דאבו הוא השחקן המרכזי של נתניה עם שמונה שערים וחמישה בישולים, כשהוא מעורב ישירות ב-32.5% משערי הקבוצה. אצל בית"ר, סמואל קאלו חווה "עונה של שני חצאים": לאחר סיבוב ראשון מצוין שבו היה מעורב בשער או בישול כל 134 דקות , הוא טרם רשם תרומה התקפית ב-555 דקות בסיבוב השני.

מתיאס דאבו רץ לחגוג (חגי מיכאלי)

