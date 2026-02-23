יום שני, 23.02.2026 שעה 15:16
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"רוצה לתת את הקבוצה לאדם עם יותר כסף ממני"

בעלי הפועל חיפה יואב כץ לשיחת היום: "לדבר על כסף זה נגד עקרונותיי". על בניית הסגל: "אני מזוכיסט". וגם: התביעה והאופציות על הזרים לעונה הבאה

|
שחקני הפועל חיפה (רועי כפיר)
שחקני הפועל חיפה (רועי כפיר)

בעלי הפועל חיפה, יואב כץ, עלה לדבר בתוכנית "שיחת היום" והתייחס למהפך המקצועי של הקבוצה בתקופה האחרונה. אחרי היכולת המשופרת, הוא דיבר על השינויים שבוצעו בינואר, על עתיד המועדון ועל האפשרות למכירה בעונה הבאה. כץ התייחס גם לטענות על הלנת שכר, למצב הכלכלי של הקבוצה ולמטרות עד סיום העונה.

פתחת את הכיס ורואים הפועל חיפה חדשה.
״בוא נגיד ככה, זה לא תלוי בי. זה השחקנים ששיחקו פנטסטי אתמול. החצי הראשון היה הכי טוב שהיה לנו העונה. היינו צריכים להוביל 2-3 בחצי הראשון, מחמאות לצוות המקצועי. זה עדיין רק אמצע העונה, עדיין לא נשארנו בליגה. יש עוד תשעה משחקים״.

למה לא בנית כזו קבוצה בתחילת העונה? אתה אוהב לסבול?
״אני מזוכיסט. בנינו את הקבוצה בהתחלה והיא לא הצליחה, היו 19 נקודות וזה לא מספיק. השתפרנו וזה לא בן אדם אחד, אלא מערך שלם״.

יואב כץ (עמרי שטיין)יואב כץ (עמרי שטיין)

“מקווה שיהיה בעלים חדש בעונה הבאה”

לקחת ארבעה צעדים קדימה?
״חצי צעד קדימה. אני עדיין רוצה לתת את הקבוצה למישהו צעיר, יפה ועם יותר כסף ממני״.

כמה ינואר עלה לך? לא מעט.
״לדבר על כסף זה נגד העקרונות שלי״.

יהיה בעלים חדש בעונה הבאה?
״מקווה מאוד״.

פתחו אתמול ארבעה זרים חדשים בהרכב. כמה חתומים לעונה הבאה?
״יש הסכמים לעונה הבאה עם כולם על אופציות. כרגע נדאג להישאר בליגה. אם נחשוב על העונה הבאה זה לא רציני״.

שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)

עושה רושם שתישארו.
״יש עוד דרך. אין משחק קל״.

ארגון השחקנים מגיש תביעה נגדך על הלנת שכר.
״אני לא יודע על זה כלום״.

הייתה ישיבה בין המנכ״ל שלך לניר אלון.
״אין סיבה לעשות משהו חריג. אנחנו פועלים לפי החוק״.

מה המחיר של הקבוצה?
״אם מישהו מתעניין שייפגש איתי ונדבר״.

יש חדש בארה״ב על חדשות המלחמה?
״מלחמה עם סופות שלגים״.

אז אי אפשר לבוא לוושינגטון?
״צריך לבוא לבושים חם״.

