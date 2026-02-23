"רוצה לתת את הקבוצה לאדם עם יותר כסף ממני"

בעלי הפועל חיפה, יואב כץ, עלה לדבר בתוכנית "שיחת היום" והתייחס למהפך המקצועי של הקבוצה בתקופה האחרונה. אחרי היכולת המשופרת, הוא דיבר על השינויים שבוצעו בינואר, על עתיד המועדון ועל האפשרות למכירה בעונה הבאה. כץ התייחס גם לטענות על הלנת שכר, למצב הכלכלי של הקבוצה ולמטרות עד סיום העונה.

פתחת את הכיס ורואים הפועל חיפה חדשה.

״בוא נגיד ככה, זה לא תלוי בי. זה השחקנים ששיחקו פנטסטי אתמול. החצי הראשון היה הכי טוב שהיה לנו העונה. היינו צריכים להוביל 2-3 בחצי הראשון, מחמאות לצוות המקצועי. זה עדיין רק אמצע העונה, עדיין לא נשארנו בליגה. יש עוד תשעה משחקים״.

למה לא בנית כזו קבוצה בתחילת העונה? אתה אוהב לסבול?

״אני מזוכיסט. בנינו את הקבוצה בהתחלה והיא לא הצליחה, היו 19 נקודות וזה לא מספיק. השתפרנו וזה לא בן אדם אחד, אלא מערך שלם״.

יואב כץ (עמרי שטיין)

“מקווה שיהיה בעלים חדש בעונה הבאה”

לקחת ארבעה צעדים קדימה?

״חצי צעד קדימה. אני עדיין רוצה לתת את הקבוצה למישהו צעיר, יפה ועם יותר כסף ממני״.

כמה ינואר עלה לך? לא מעט.

״לדבר על כסף זה נגד העקרונות שלי״.

יהיה בעלים חדש בעונה הבאה?

״מקווה מאוד״.

פתחו אתמול ארבעה זרים חדשים בהרכב. כמה חתומים לעונה הבאה?

״יש הסכמים לעונה הבאה עם כולם על אופציות. כרגע נדאג להישאר בליגה. אם נחשוב על העונה הבאה זה לא רציני״.

שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)

עושה רושם שתישארו.

״יש עוד דרך. אין משחק קל״.

ארגון השחקנים מגיש תביעה נגדך על הלנת שכר.

״אני לא יודע על זה כלום״.

הייתה ישיבה בין המנכ״ל שלך לניר אלון.

״אין סיבה לעשות משהו חריג. אנחנו פועלים לפי החוק״.

מה המחיר של הקבוצה?

״אם מישהו מתעניין שייפגש איתי ונדבר״.

יש חדש בארה״ב על חדשות המלחמה?

״מלחמה עם סופות שלגים״.

אז אי אפשר לבוא לוושינגטון?

״צריך לבוא לבושים חם״.