"איך נראה יום פה? לפעמים מ-08:00 עד 17:00"

בלם טוונטה, סתיו למקין, פתח אתמול (ראשון) בהרכב ובישל את שער השוויון בניצחון 1:2 מול כרונינגן. היום למקין התארח בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE ודיבר על המשחק, ההבדלים מהכדורגל הישראלי והעתיד.

סגרת מעגל יפה עם הבישול נגד כרונינגן.

״כן, תקופה טובה, כושר טוב. זה כיף שזה בא לידי ביטוי״.

הנתונים מראים שההגנה סופגת פחות כשאתה משחק, איך אתה מרגיש עם זה?

״זה כיף להיות ההגנה הכי טובה בליגה. זה תמיד כיף. אנחנו רואים שהקבוצה מתחברת, ושאנחנו נראים טוב. אנחנו שולטים ברוב המשחקים שלנו, יכולנו להיות במקום טוב יותר בטבלה, איבדנו נקודות נגד קבוצות תחתית. אנחנו במקום טוב בקרב על אירופה ונקווה שנמשיך ככה״.

איך אתה מרגיש באופן אישי?

״מרגיש מצוין. כושר טוב. מרגיש בבית, נהנה מהרמה, מהליגה. מהאנשים ומהמועדון. נותנים לי פה הרגשה של בית״.

סתיו למקין (IMAGO)

מבחינת ישראלים? יש דברים מיוחדים לאור המלחמה והמתיחות?

״במועדון לא מרגיש כלום. אתמול בחרו את מצטיין המשחק והאוהדים בחרו בי. רואים אותי קודם כל כשחקן. שמים את הפוליטיקה בצד״.

יש לך שיר שחקן?

״זה לא כמו בארץ. אין פה יותר מדי עידוד ושירים״.

איך ההתנהלות היום יומית לעומת ישראל?

״הימים יותר ארוכים. באים יותר מוקדם והולכים יותר מאוחר. זה לא הבדל גדול מבחינת רמה באימונים. כן בצד של הצוות מרגישים יותר מקצוענות, לפעמים זה קצת אובר״.

תן לנו דוגמה בהשוואה לארץ.

״יכול להיות אימון יום אחד שהוא בעצם משחק של 11 נגד 11. לפני עושים חדר כושר, אחרי זה המשחק ואז שוב חדר כושר. אחרי זה אתלטיקה, אחרי זה נשימות. זה מטורף. אתה מגיע בשמונה בבוקר וחוזר בחמש בערב. זה ימים שלא קורים בארץ״.

סתיו למקין (IMAGO)

“החלום תמיד היה פרמייר ליג”

אתה מרגיש שאתה מתקדם מקצועית שם?

״ברור״.

אתה תגיע כבלם הבכיר לנבחרת בקמפיין הקרוב.

״לא אני מקבל את ההחלטות האלה״.

מבחינת החלומות קדימה?

״החלום שלי תמיד היה פרמייר ליג. האמת שאני מאושר במועדון שאני נמצא בו כרגע. הייתי רוצה להישאר פה עוד ולעשות אירופה ואולי אפילו ליגת אלופות. אני בטוח שמפה אפשר לעשות מעבר יפה״.

מילה על אחיך שחווה עונת פריצה בהפועל תל אביב.

״עמית מתקדם ממש, יש לו עוד דרך ארוכה כמובן. כיף לי לראות אותו מצליח, זה עושה אותי מאושר״.

מתי יש איחוד בחו״ל?

מקווה שכמה שיותר מוקדם״.