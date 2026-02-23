יום שני, 23.02.2026 שעה 13:47
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5128-3827אסטון וילה3
4531-4827צ'לסי4
4537-4726מנצ'סטר יונייטד5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3730-2926אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1051-1828וולבס20

תמונה של אשתו בקרן: המחווה המבישה נגד רייס

אוהד טוטנהאם ניסה להסיח את דעתו של כוכב ארסנל בדרבי ופתח מחדש את הדיון על ההטרדות כלפי לורן פרייר כשהתותחנים שייטו ל-1:4 והקשר חגג הופעה 100

|
הפרובוקציה הדוחה לרייס (IMAGO)
הפרובוקציה הדוחה לרייס (IMAGO)

אנגליה התעוררה כשהיא מפנה אצבע מאשימה כלפי עצמה. במהלך הדרבי של הפרמייר ליג בין טוטנהאם לארסנל, אוהד מקומי החליט לחצות את הקו. כשדקלן רייס התקרב לדגל הקרן באצטדיון טוטנהאם, מישהו ביציע הראה לו בטלפון הנייד תמונה של אשתו.

מחווה מכוערת. כזו שמשאירה רושם צורב. ולמזלו של רייס, הוא כלל לא הבחין בכך. הקשר בדיוק היה מעורב במהלך שהוביל לשער השוויון הזמני של קולו מואני. הוא המשיך כרגיל. 90 דקות של נוכחות רציפה והשתתפות פעילה בתבוסה בדרבי הלונדוני 1:4. ארסנל לא הורידה את הרגל מהגז, וגם רייס לא.

זו אינה הפעם הראשונה שקשר נבחרת אנגליה חווה אירוע מסוג זה, כאשר תמיד מדובר סביב המראה החיצוני של אשתו לורן פרייר. באפריל הוא גינה בפומבי את ההטרדות שמשפחתו סופגת ברשתות החברתיות. "אשתי היא אהבת חיי ואין מישהי טובה ממנה עבורי", אמר אז.

דקלן רייס (IMAGO)דקלן רייס (IMAGO)

הלחץ הפך כה עז עד שלורן, אם ילדו, סגרה את חשבונותיה ברשתות החברתיות. רבקה וארדי, אשתו של ג'יימי וארדי, יצאה להגנתה: "זה פשוט מגעיל מה שלורן פרייר נאלצה לעבור. לצערנו, בימים האלה קל מדי להסתתר מאחורי מקלדת".

מצב שהפך לוויראלי

בזמן שהמחווה עוררה סערה מחוץ למגרש, רייס המשיך לשחק. לאחר המשחק הוא נראה מחויך, מברך את ויקטור יוקרש וחוגג את הופעתו ה-100 במדי ארסנל. דפו התייחס לתגובתו במהלך המשחק: "לפני הטעות שהובילה לשער, ראיתי אותו מנסה להלהיב את הקהל ולעודד את כולם להישאר ממוקדים. הדבר הקשה בכדורגל הוא לוודא שאתה עומד בעצות של עצמך".

מיקל ארטטה הרחיק לכת כשדיבר על הקשר שלו: "כשמדברים על גישה, מה שדקלן עשה היום… הוא אולי עושה טעות, אבל הדרך שבה שיחק אחר כך, זו גישה. זו אישיות, ואומץ, והיכולת לעמוד על שלו ברגע קשה". ובזמן שביציעים נופפו בטלפונים, רייס הראה אופי על הדשא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */