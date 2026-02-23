יום שני, 23.02.2026 שעה 13:44
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ברוכיאן: בוריס אינו שינה את השטף של בית"ר

כוכב העבר ל"שיחת היום": "איבוד הנקודות של ב"ש מחזיר את הטירוף לקהל ולבית"ר, שחקן המפתח מול נתניה הוא עדי יונה". ומה היה השיקול בהחתמת אינו?

|
בוריס אינו (חגי מיכאלי)
בוריס אינו (חגי מיכאלי)

בית”ר ירושלים קיבלה הזדמנות פז לחזור לעניינים במאבק האליפות. ניצחון על מכבי נתניה הערב (שני, 20:30) יצמק את הפער מהפועל ב”ש לארבע נקודות, אבל הצהובים שחורים לא בדיוק בתקופה טובה. קפטן בית”ר לשעבר, אבירם ברוכיאן, דיבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את איבוד הנקודות של באר שבע משפיע על המשחק של בית״ר?
״זה מחזיר את הטירוף, גם לקהל וגם לקבוצה. השחקנים דרוכים יותר. המץ׳ אפ בין יצחקי לרוני לוי מעניין. הם מכירים אחד את השני. אין הרבה הפתעות, אנחנו מכירים את שתי הקבוצות. בית״ר ירושלים צריכה לבוא עם מחויבות ורצון להראות עליונות. אצטדיון מלא, קהל טוב. יהיה משחק טוב״.

מה יכריע את המשחק? מי השחקנים שאתה מצפה שייקחו את המשחק עליהם?
״בוא נגיד שבלי ירדן שועה, יהיה לבית״ר ירושלים קשה לייצר. יש לו את רגעי הקסם האלה שתמיד כיף לראות. לדעתי שחקן המפתח הוא עדי יונה. הוא היחיד בהרכב שיכול להפתיע ולבוא מקו שני. הוא עשה את זה נגד מכבי ת״א ולא הצליח לכבוש. היום הם יתנו תצוגה לדעתי. הקישור של בית״ר צריך לאיים יותר, והגיע הזמן שגם מוזי שהראה ניצוצות כבר ייקח על עצמו יותר״.

עדי יונה (רדאד געדי יונה (רדאד ג'בארה)

“אינו יביא לבית”ר המון לאמצע”

אתה לא מרגיש שבוריס אינו קצת שינה את השטף של בית״ר?
״אני מסכים עם זה. הפרשנות שלי לדבר הזה על השלישייה שהביאה את בית״ר ירושלים למקום הזה: הקישור הזה של לוי-יונה-מיכה גרם לכולנו להתאהב בקבוצה. נכנסתי לראש של אלמוג כהן וניסיתי להבין למה לפגוע במרקם הזה, כי בוריס הוא באמת שחקן מצוין. לדעתי מה שהם חשבו זה שהמשחקים יהפכו להיות קשים יותר ואינטנסיביים באמצע במאני טיים וזו פריבילגיה שקשה להתמודד איתה על אליפות. אין לי ספק שבוריס יביא לבית״ר המון לאמצע. הוא ישפיע בפלייאוף ששם כל מאבק חשוב כמו גול״.

תוצאה? איך זה ייגמר היום?
״אני מאוד מקווה שבית״ר ירושלים. מי שתעלה עם יותר מחויבות ותניע קדימה תנצח את המשחק״.

