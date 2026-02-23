יום שני, 23.02.2026 שעה 15:17
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"כולם אשמים - החברה, הממשלה והמשטרה"

ממלא מקום יו"ר ההתאחדות, באסם סולימן, דיבר ב"שיחת היום" על המאבק בפשיעה בחברה הערבית: "53 נרצחים בחודש וחצי וכלום לא פוענח. זה זועק לשמיים"

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

ההתאחדות לכדורגל הודיעה היום שתצטרף למאבק נגד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית ותקיים טקס להעלאת המודעות. ממלא מקום יו"ר ההתאחדות לכדורגל באסם סולימן עלה לדבר ב״שיחת היום״ על המאבק בפשיעה.

נכנסתם לעצור את הדבר הנורא הזה.
״זה דבר חשוב מאוד. ההתאחדות הייתה עמוק בתוך פעילויות התנדבותיות בדברים חשובים מאוד בחברה. אנחנו משתתפים ומקיימים פעילות כל הזמן בחברה וראינו לנכון לקיים את הפעילות החינוכית הזאת לאחר שבאמת הגיעו מים עד נפש. המספרים ההזויים האלה בפשיעה מחייבים לעשות מעשה. אני חושב שהפעילות הזאת מבורכת ותעזור. לעצור משחקים בכמויות כאלה למשך 60 שניות כדי לעורר את המודעות״.

איפה ראשי החברה הערבית? זה לא צועק להם? אנחנו לא שומעים קול זעקה מהם.
״אנחנו לא מחכים לאחרים, אנחנו יוזמים. מקיימים את הפעילות מיוזמתנו. חשוב לי לציין את היו״ר שינו זוארץ שנרתם לנושא הזה בגאווה ומשקיע בנושא הזה הרבה. לא מחכים לאחרים, עושים״.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

“זה לא הגיוני, הגיעו מים עד נפש”

אתה כבן אדם שיש לו משקל בחברה הערבית, אתה לא בא ושואל את ראשי החברה מה הם עושים כדי לעצור את הדבר הנורא הזה? למה זה קורה? למה אין מעשים קונקרטיים לעצור את זה?
״כולם אשמים. גם ראשי החברה הערבית, גם אנחנו כחברה, גם הממשלה, גם המשטרה שיש לה אוזלת יד. זה לא הגיוני מה שקורה פה. מתוך 53 הרוגים בחודש וחצי האחרון, לא פוענח אף רצח אחד. זה זועק לשמיים. כולם צריכים להתגייס ולהגיד עד כאן. הגיעו מים עד נפש. צריך להתערב בדבר הזה. כדורגל זה כלי חשוב במאבק. כולם רואים כדורגל, כולם עדים, וזה מעלה את המודעות של המאבק. אני מקווה שכל מי שמעורב בנושא הזה ויש לו כוח לעצור, כולם יתגייסו ויגידו עד כאן״.

שינו צריך להמשיך לקדנציה נוספת לדעתך?
״זאת שאלה לא כל כך קשה. שינו עשה המון בקדנציה שלו. לא חושב שיש יו״ר כמוהו שנלחם ברעות החולות של הכדורגל. הוא לא מפחד מאף אחד, נכנס לזה בצורה הכי חזקה. לא פחדנו להטיל עונשים כבדים מאוד. זה לבד נותן לו את הזכות להיבחר לעוד קדנציה. תרשמו ששינו ימשיך לעוד קדנציה״.

