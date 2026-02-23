סקאוטים מאירופה יצפו בשחקני מכבי חיפה

קבוצת הנוער של מכבי חיפה קיימה הבוקר (שני) בכפר גלים את האימון האחרון שלה בארץ, לקראת משחקה ההיסטורי ביום רביעי מול אתלטיקו מדריד במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות.

בשורות קבוצת הנוער התאמנו הבוקר כל שחקני הסגל המשתייכים גם לקבוצה הבוגרת, בהם ינון פינגיזכט, נבות רטנר, נועם שטייפמן, ניב גבאי ודניאל דרזי. המאמן איתי מרדכי ועוזרו צדוק מלכה, שקצרו עד כה הצלחה כבירה בטורניר לאחר שהדיחו קבוצות כמו אוסטריה וינה, נאנט וברצלונה, לא תרגלו הבוקר את ההרכב המסתמן ויעשו זאת רק באימון המסכם מחר על אדמת ספרד.

חובת ההוכחה על השחקנים

השחקנים מודעים לכך שסקאוטים מכל רחבי אירופה צפויים להגיע ולצפות בהתמודדות במדריד. חובת ההוכחה תהיה עליהם, במטרה לרשום היסטוריה קטנה נוספת ולהעפיל לשלב רבע הגמר היוקרתי. טרם האימון, צפו השחקנים בקטעי וידאו ממשחקיה של אתלטיקו מדריד כדי ללמוד את היריבה.

איתי מרדכי אמר לקראת היציאה: "אנחנו למודי ניסיון במשחקים כאלה. נצטרך לדעת להיכנס לריכוז מקסימלי ולנטרל את כל רעשי הרקע, כדי לבוא ממוקדים במטרה לנצח".

רטנר כשיר למשימה

בשורות טובות הגיעו מכיוונו של נבות רטנר, שהתגבר על פציעה קלה בקרסול וערך אימון מלא. ניכר כי לרטנר חשוב מאוד להופיע ולשחק עם קבוצת הנוער במעמד זה, במיוחד לאור העובדה שמדובר בבמה ששחקנים מעטים זוכים לה. בקרב השחקנים קיימת מוטיבציה גבוהה לנסות ולעבור שלב נוסף, בטח לאחר שכבר הוכיחו שהם יכולים לעמוד מול יריבה ספרדית כשהדיחו את ברצלונה בשלב מוקדם יותר.