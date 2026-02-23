דירוג ה-ATP: אלקרס בורח לסינר בפסגה

השבוע האחרון בסבב ה-ATP סיפק לנו טניס משובח בשלוש יבשות שונות, אך מעל כולם המשיך לזרוח כוכב אחד: קרלוס אלקרס. עם פרסום הדירוג העולמי החדש הבוקר (שני), הספרדי מבסס את מעמדו כשליט הבלתי מעורער של עולם הטניס, כשהוא פותח את השבוע ה-60 בקריירה שלו במקום הראשון בעולם.

בגיל 22 בלבד, אלקרס הופך לשחקן השני הכי צעיר בהיסטוריה שמגיע לציון הדרך הזה, כשרק לייטון יואיט האגדי הקדים אותו. הזכייה המרשימה שלו בטורניר דוחא – התואר השני שלו ב-2026 וה-26 בקריירה – הזניקה את מאזנו ל-13,550 נקודות דירוג. המשמעות המיידית היא פער עצום של 3,150 נקודות מיריבו הגדול, יאניק סינר. הפער הזה מבטיח לאלקרס את הפסגה לפחות עד חודש אפריל ותחילת עונת החימר, אם כי המבחנים הגדולים באינדיאן וולס ומיאמי עוד לפניו.

קרלוס אלקראז חותם למעריצים אחרי הניצחון. (רויטרס)

מהצד השני, יאניק סינר האיטלקי אמנם רואה את הגב של אלקרס מתרחק, אך גם הוא רשם ציון דרך משלו עם 100 שבועות רצופים בתוך הטופ-2 העולמי. סינר, שלא הגן על נקודות השבוע, ינסה לצמצם פערים בטורנירים הקרובים בארה"ב.

בגזרת הטופ-10, טיילור פריץ האמריקאי רשם עלייה למקום השביעי על חשבונו של פליקס אוז'ה-אליאסים. פריץ מוביל חבורה אמריקאית מרשימה בצמרת, כאשר בן שלטון נושף בעורפו במקום השמיני. אמריקאי נוסף שחווה שבוע מוצלח הוא סבסטיאן קורדה, שזכה בטורניר דלריי ביץ' לאחר ניצחון בגמר על בן ארצו, טומי פול (שנותר במקום ה-22). הזכייה הזניקה את קורדה עשרה שלבים למעלה, חזרה אל הטופ-40. הכישרון האמריקאי הצעיר, לרנר טיין בן ה-20, ממשיך את הנסיקה המטאורית שלו ומדורג כבר במקום ה-24 בעולם.

מי שחווה שבוע חלומי הוא תומאס מרטין אצ'ברי הארגנטינאי. הזכייה שלו בטורניר ריו יוקרתי הקפיצה אותו 18 מקומות אל המקום ה-34 בעולם. גם הצ'כי הצעיר יאקוב מנשיק ממשיך לשבור שיאים אישיים ועולה למקום ה-13 בעולם לאחר הופעה נהדרת בדוחא. ארתור פילס הצרפתי מתקרב לדירוג שיאפשר לו להיות מדורג בטורנירים הגדולים, כשהוא מתייצב במקום ה-33.

בצד המאכזב של השבוע נמצא אנדריי רובלב. הרוסי איבד 300 נקודות יקרות וצנח מהמקום ה-14 אל המקום ה-18, כשהוא מתרחק משמעותית מהצמרת הגבוהה אליה הורגל. גם סבסטיאן באז הארגנטינאי רשם ירידה כואבת מהמקום ה-32 אל המקום ה-52.

סבסטיאן קורדה בפעולה על המגרש. (אימאגו)

הסבב ממשיך כעת במלוא המרץ לקראת הטורנירים הגדולים של צפון אמריקה, כאשר השאלה הגדולה נותרת בעינה: האם מישהו מסוגל לעצור את הדומיננטיות של אלקרס ב-2026?