יום שני, 23.02.2026 שעה 12:28
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2939-3225סביליה11
2929-2025חטאפה12
2938-2424ג'ירונה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

בארגנטינה הזהירו: ריאל מחסלת את מסטנטואונו

הפיינליסימה והמונדיאל מתקרבים, בזמן שהקשר כמעט ואינו זוכה לדקות מארבלואה, וקול סמכותי מזהיר מהסכנה במיעוט זמן המשחק שלו: "יסיים בקבוצה קטנה"

|
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

בארגנטינה מביטים לעבר ריאל מדריד בעיניים מודאגות. פרנקו מסטנטואונו הולך ונעלם מהתוכניות של אלברו אלברואה, והמספרים לא משקרים: 13 דקות בלבד ב-4 המשחקים האחרונים. מדובר בסיבה לדאגה, כאשר גמר הפיינליסימה מול ספרד ב-27 במרץ והמונדיאל בארצות הברית ביוני כבר מעבר לפינה.

השינוי ברור. ב-6 המשחקים הראשונים תחת אלברואה הוא פתח ב-5. הוא כבש שער, שיחק מעל 70 דקות בכמה מהמשחקים הללו, ונראה שהתבסס. הייתה לו השפעה. היה לו מקום בהרכב.

אבל משהו השתבש לאחר המשחק מול ראיו וייקאנו. מאז, מעמדו צנח. כפי שהוסבר ב-’TyC Sports’, הוא נכנס בדקה ה-82 מול ולנסיה ומאז נעלם מהתמונה: לא שיחק דקה מול ריאל סוסיאדד, לא מול בנפיקה בליגת האלופות, ולא מול אוססונה במחזור האחרון.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

מצב לא נוח

שחקנה לשעבר של ריבר פלייט איבד קרקע גם בתקופה של עומס משחקים. ובארגנטינה מפרשים זאת כמסר. נורברטו אלונסו, בן 73, אגדת ריבר פלייט, לא חסך במילים בשיחה ביוטיוב עם פדה רובי: "הם קורעים אותו. אתה יודע למה? אני חושב שהילד הזה הולך לסיים בקבוצה בליגה נמוכה. אחר כך, אולי הוא יחזור לריאל מדריד, אבל קודם הוא צריך להוכיח שהוא מספיק טוב בשביל ריאל מדריד".

בזמן שהוא מתמודד עם היעדרויות בספרד, במולדתו כבר סופרים את הימים. מרץ ויוני מתקרבים במהירות. ומסטנטואונו, נכון לעכשיו, ממתין על הספסל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */