ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"העונה תחת רוני לוי הצילה ליצחקי את הקריירה"

אושרי דודאי ב"שיחת היום" לקראת המפגש בין בית"ר לנתניה: "ברק זוכר חסד לרוני את העונה בקפריסין, הוא ספג ממנו המון דברים על התנהלות ויחסי אנוש"

|
ברק יצחקי ורוני לוי (אורן בן חקון ועומרי שטיין)
ברק יצחקי ורוני לוי (אורן בן חקון ועומרי שטיין)

מצד אחד ברק יצחקי, מנגד רוני לוי ושניהם ייפגשו הערב (שני, 20:30) כשמכבי נתניה תארח את בית”ר ירושלים. סגנית מוליכת ליגת העל שרוצה לצמק את הפער מהפועל ב”ש לארבע נקודות, עדיין לא מצליחה לצאת מהמשבר אחרי חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון, והיא תנסה לעשות את זה הפעם. אושרי דודאי דיבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יש לך סוג של דרבי היום.
״למה דרבי?״.

אל תיתמם. מה היחסים שלך עם רוני לוי?
״יחסים קרובים מאוד, רוני כמו משפחה. אבל גם במשפחה לפעמים משחקים אחד נגד השני. אמרתם שבית״ר לא יצאה מהמאבק, התיאבון טרי לנצח״.

דבר איתנו על רוני לוי, בפן האישי.
״אני מכבד מאוד ותומר חבז הכתב שלכם יעיד מה קורה במועדון. לצד הדרישות הגבוהות והמקצועיות שלו, הוא קשוב והתחבר לשחקנים. הוא יודע לאיזה חדר הלבשה הגיע ויודע ליצור תמהיל נכון. הוא יודע לייצר סמכותיות לצד קשב וקרבה. לצד ג׳אבר הוא מינה את בילו ומאור לוי לקפטנים משניים כאלה״.

רוני לוי (חגרוני לוי (חג'אג' רחאל)

“יש אהבה גדולה בין יצחקי ללוי, 55% שבית”ר תנצח”

ואיך אתה רואה את המאצ׳ אפ מול יצחקי?
״מעבר להערכה מקצועית ביניהם, יש שם אהבה גדולה מאוד. ברק זוכר חסד לרוני את העונה בקפריסין. העונה הזאת הצילה לו את הקריירה. הוא ספג ממנו המון דברים על התנהלות ויחסי אנוש. שניהם יודעים מה כל אחד חושב בפילוסופיה של המשחק. בכדורגל שלנו כולם מכירים את כולם, לא יודע כמה אפשר להפתיע. יהיה רוב לקהל של בית״ר ירושלים, אבל זה עדיין משחק חוץ נגד קבוצה טובה עם מאמן טוב שיש לו עקרונות ויודעת מה היא רוצה מעצמה. מבחינת אחוזים אני מעריך 55 לטובת בית״ר ירושלים. יהיה משחק מעניין״.

איך אתה חושב שזה ייגמר?
״הנבואה ניתנה לשוטים. זה עניין של מומנטום, קבוצה סופגת ודברים יכולים להתהפך מכל כיוון. בית״ר בעונה טובה ויש לה הגנה חזקה, לעומת זאת נתניה ספגה המון העונה. שער מהיר של בית״ר ייקח את משחק לטובתה. שתי הקבוצות בלחץ ויודעת שהן חייבות לנצח. נתניה רוצה פלייאוף, בית״ר רוצה לצמק את הפער. נתניה קבוצה מסוכנת ומהירה מאוד. 1:2 לבית״ר ירושלים״.

