ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בית"ר חייבת לנצח, התלבטות ליצחקי בהרכב

הזדמנות לצמצם פערים: הירושלמים יוכלו להוריד את הפער מב"ש ל-4 נקודות מול נתניה (20:30), מורוזוב וגיל כהן בתמונת ה-11. וגם: ההחלטה עם אצילי

|
גרגורי מורוזוב (חג'אג' רחאל)
גרגורי מורוזוב (חג'אג' רחאל)

בית"ר ירושלים יכולה לצמצם הערב (שני, 20:30, מול מכבי נתניה) את הפרש הנקודות מהפועל באר שבע לארבע בלבד, אחרי ה-1:1 של הדרומיים מול הפועל חיפה אתמול.

עם כ-6,500 אוהדי בית״ר שיגיעו לנתניה, הקבוצה של ברק יצחקי תצטרך להתעלות והפעם גם לנצח, לאחר שלא הצליחה לעשות זאת בארבעת משחקי הליגה האחרונים. מדובר בהזדמנות אמיתית לצמצם את הפער מהמקום הראשון ולהישאר חזק במאבק על התואר.

מנגד, הפסד ישאיר את הפער על שבע נקודות, נתון שמשמעותו יותר משני משחקים הפרש בין באר שבע לבית״ר, דבר שעלול להקשות מאוד על המועדון הירושלמי במאבק על האליפות.

התלבטות בהגנה

מבחינת ההרכב של ברק יצחקי קיימת התלבטות אחת מרכזית בקו ההגנה, האם לפתוח עם גרגורי מורוזוב או עם גיל כהן במערך של שלושה בלמים, או ללכת על קו של ארבעה שחקני הגנה.

גיל כהן (חגי מיכאלי)גיל כהן (חגי מיכאלי)

למורוזוב יש יתרון קל, מכיוון שהוא מאפשר גמישות טקטית ליצחקי לעבור במהלך המשחק לקו של ארבעה שחקני הגנה. במקרה כזה נאנא אנטווי יכול להפוך לשחקן כנף בחלק הקדמי, בעוד מורוזוב יעבור לעמדת המגן הימני.

עומר אצילי צפוי לפתוח על הספסל, כאשר יצחקי מתכנן להשתמש בו רק אם יהיה צורך והקבוצה תהיה בפיגור בשלבי הסיום של המשחק. השחקנים הבטוחים בהרכב הם לוקה גדראני, בריאן קרבאלי, ירין לוי, בוריס אינו, ירדן שועה, עדי יונה וחסונד גונסאלס.

איילסון טבארש יהיה השחקן הזר שלא יתלבש, וזה קורה כבר שבוע שני ברציפות. בבית״ר מסבירים כי בכל משחק יצטרכו לבחור זר אחד שיישאר מחוץ לסגל, כאשר ההחלטה מתקבלת בהתאם ליריבה ולצרכים המקצועיים של הקבוצה.

יצחקי: "תמיד קשה לשחק מול רוני לוי"

הרכב משוער: מיגל סילבה, ירדן כהן, לוקה גדראני, בריאן קרבאלי, גרגורי מורוזוב (גיל כהן/טימוטי מוזי), נאנא אנטווי, בוריס אינו, ירין לוי, עדי יונה, ירדן שועה וחסונד גונסאלס.

