ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ההתאחדות תשתתף במאבק נגד הפשיעה במגזר

בעקבות הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית, ההתאחדות הודיעה על פעילות חברתית: המשחקים ייעצרו להקראת טקסט נגד אלימות: ״מאבק של החברה הישראלית כולה״

|
שינו זוארץ (שחר גרוס)
שינו זוארץ (שחר גרוס)

ההתאחדות לכדורגל תקיים בסוף השבוע הקרוב פעילות חברתית-חינוכית בכלל המשחקים באחריותה מגיל נערים א' ועד ליגות הבוגרים, כחלק מהמאבק באלימות ובפשיעה המשתוללות בחברה הערבית.

בכל המשחקים תופסק ההתמודדות בדקה ייעודית, אשר תיקבע בסמוך לסוף השבוע בהתאם למספר הנרצחים מתחילת השנה. עם עצירת המשחק, ייכנס השופט את השחקנים למעגל במרכז המגרש, ובמשך 60 שניות יוקרא טקסט מיוחד הקורא לעצירת האלימות, לאחריות אישית וחברתית ולחיזוק ערכי הספורט, הסובלנות והכבוד ההדדי.

בהתאחדות לכדורגל מדגישים כי לכדורגל תפקיד מרכזי ומשמעותי בעיצוב דור העתיד, וכי זאת מחויבות ערכית לעמוד בחזית המאבק החברתי ולשמש קול ברור נגד אלימות ופשיעה.    

שינו זוארץ (ההתאחדות לכדורגל)שינו זוארץ (ההתאחדות לכדורגל)

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ: "המאבק באלימות ובפשיעה בחברה הערבית הוא לא מאבק של מגזר אחד - הוא מאבק של החברה הישראלית כולה. כשחיי אדם נגדעים, כולנו נפגעים.

הכדורגל בישראל מחבר בין יהודים וערבים, בין מרכז לפריפריה, בין דתיים וחילונים. מתוך תחושת אחריות לאומית וציבורית, אנחנו בוחרים להשמיע קול ברור של סולידריות, ערבות הדדית ושותפות גורל.

המגרשים שלנו הם מקום של תחרות ספורטיבית – אבל גם של כבוד, שוויון וחינוך. המסר שלנו חד וברור - אין מקום לאלימות. יש מקום לחיים, לשותפות ולעתיד בטוח יותר לכולנו״.

ממלא מקום יו"ר ההתאחדות, באסם סולימאן: "הלב של כולנו כואב נוכח האלימות והפשיעה הפוגעות בחברה הערבית וגובות חיים יקרים. הכדורגל הוא הרבה מעבר למשחק – הוא שפה משותפת, הוא חינוך לערכים והוא במה ציבורית עוצמתית.

אנחנו בוחרים לעצור לרגע את המשחק כדי להזכיר לכולנו את קדושת החיים ואת האחריות המוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו. דרך המגרשים, דרך השחקנים הצעירים והבוגרים כאחד, אנחנו מעבירים מסר ברור - לא לאלימות, כן לחיים, כן לכבוד הדדי וכן לעתיד טוב ובטוח יותר לילדים שלנו״.

