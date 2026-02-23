ההתאחדות תשתתף במאבק נגד הפשיעה במגזר

ההתאחדות לכדורגל תקיים בסוף השבוע הקרוב פעילות חברתית-חינוכית בכלל המשחקים באחריותה מגיל נערים א' ועד ליגות הבוגרים, כחלק מהמאבק באלימות ובפשיעה המשתוללות בחברה הערבית.

בכל המשחקים תופסק ההתמודדות בדקה ייעודית, אשר תיקבע בסמוך לסוף השבוע בהתאם למספר הנרצחים מתחילת השנה. עם עצירת המשחק, ייכנס השופט את השחקנים למעגל במרכז המגרש, ובמשך 60 שניות יוקרא טקסט מיוחד הקורא לעצירת האלימות, לאחריות אישית וחברתית ולחיזוק ערכי הספורט, הסובלנות והכבוד ההדדי.

בהתאחדות לכדורגל מדגישים כי לכדורגל תפקיד מרכזי ומשמעותי בעיצוב דור העתיד, וכי זאת מחויבות ערכית לעמוד בחזית המאבק החברתי ולשמש קול ברור נגד אלימות ופשיעה.

שינו זוארץ (ההתאחדות לכדורגל)

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ: "המאבק באלימות ובפשיעה בחברה הערבית הוא לא מאבק של מגזר אחד - הוא מאבק של החברה הישראלית כולה. כשחיי אדם נגדעים, כולנו נפגעים.

הכדורגל בישראל מחבר בין יהודים וערבים, בין מרכז לפריפריה, בין דתיים וחילונים. מתוך תחושת אחריות לאומית וציבורית, אנחנו בוחרים להשמיע קול ברור של סולידריות, ערבות הדדית ושותפות גורל.

המגרשים שלנו הם מקום של תחרות ספורטיבית – אבל גם של כבוד, שוויון וחינוך. המסר שלנו חד וברור - אין מקום לאלימות. יש מקום לחיים, לשותפות ולעתיד בטוח יותר לכולנו״.

ממלא מקום יו"ר ההתאחדות, באסם סולימאן: "הלב של כולנו כואב נוכח האלימות והפשיעה הפוגעות בחברה הערבית וגובות חיים יקרים. הכדורגל הוא הרבה מעבר למשחק – הוא שפה משותפת, הוא חינוך לערכים והוא במה ציבורית עוצמתית.

אנחנו בוחרים לעצור לרגע את המשחק כדי להזכיר לכולנו את קדושת החיים ואת האחריות המוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו. דרך המגרשים, דרך השחקנים הצעירים והבוגרים כאחד, אנחנו מעבירים מסר ברור - לא לאלימות, כן לחיים, כן לכבוד הדדי וכן לעתיד טוב ובטוח יותר לילדים שלנו״.