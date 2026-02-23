פורסם סגל נבחרת הנשים למשחקים נגד בלגיה

מערכת ONE
ההתאחדות פרסמה היום (שני) רשמית את סגל נבחרת ישראל לנשים לקראת המשחק הבודד שיתקיים במסגרת מוקדמות גביע העולם 2027, כשהחניכות בכחול לבן יפגשו את בלגיה לצמד משחקים
סגל נבחרת ישראל:
שוערות: פורטון רובין, עמית ביילין ואגם חביב.
שחקניות הגנה: הילי שלום, שני דוד, תומר ליפסיקוס, עיטאף אלקייסי, מיה שביל, אור דיבן, אסיה דרקסן.
שחקניות קישור והתקפה: רעות רווחה, ויטל כץ, זוהר כהן, מיכאלה וורקו, שרון בק, מאיה קובררה, טליה זומר, אליס בלוחין נסמטוב, רחל שטיישניידר, מריה אלמצרי, סמדר כהן, שירה אלינב ונועה סלימהוג’יץ’.