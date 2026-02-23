ניר אלון: רדפנו שנה וחצי אחרי הפועל חיפה

לאחרונה צצו מקרים שקבוצות הפחיתו כסף לשחקנים ואנשי צוות שלא בחרבות ברזל, ולא החזירו למרות שקיבלו פיצוי מהמדינה. ניר אלון ראש חטיבת הספורט בהסתדרות עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתם מגישים תביעה נגד הפועל חיפה על הכסף שהורידו ולא השיבו ושהם רשמו הכנסות גדולות. מה הוביל לסיפור שם?

״אחרי האירוע עם הילד בברזיל קיבלתי פרופורציות מה חשוב בחיים הוא בסדר, יוצא מהטראומה ובריא ושלם. במעבר חד, אחרי שנתיים מתחילת המלחמה אמרו קבוצות שהן ספגו לא מעט הפסדים בגלל הקהל וכו׳. הסכמנו להפחית 25 אחוז משכר הבסיס של השחקנים. עשינו את זה בצורת הסכם קיבוצי ואמרנו שאם תהיה עזרה מהמדינה והעסק יחזור להיות כתמול שלשום השחקנים יקבלו את הכסף חזרה”.

“פתחנו בתביעה”

“לאחר ההסכם הזה ביקשנו מכמה קבוצות להגיע לעמק השווה ולהחזיר לשחקנים, במיוחד אחרי ששר הספורט נתן הרבה כסף לקבוצות. הפועל חיפה סירבה להחזיר את הכסף, רדפנו אחריהם במשך שנה וחצי אחרי שספגנו מהם שיח לא מכבד. פתחנו בתביעה. ברק אברמוב בבית״ר ירושלים החזירו בלי בעיות וזאת התנהלות ראויה. בהפועל חיפה לא קיבלנו שום אינפורמציה שתעזור לגבש סכום לשחקנים, פנינו לבית הדין ובוא נראה מה יהיה״.

יואב כץ (עמרי שטיין)

מה אמרו בהפועל חיפה?

״הייתה לנו שיחה עם המנכ״ל שלהם ורואה החשבון שלהם. הם אמרו שנרשום במייל מה צריך ושיעבירו לנו. את זה אפשר היה לעשות הרבה קודם״.

בית הדין כבר קבע דיון ליום ראשון.

״נכון, בשעה 9:00 בבוקר. מקווה שלא נגיע לשם ונקבל מה שמגיע״.

שאר הקבוצות נתנו?

״יש עוד קבוצה שלא נתנה, בני ריינה. פנינו גם שם לבית משפט. נקווה שגם הם יבינו שלא צריך לערב שופטים ושאפשר להגיע לעמק השווה גם בלי זה״.