ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

100 מיליון ש"ח: התוכנית להגדלת אצטדיון נתניה

מנהל האצטדיון אילן יבלוקובסקי בשיחת היום: "יש דיונים על כך, רוצים להפוך את האצטדיון לבמה בשביל אירועים תרבותיים". וגם: חזרת ק"ש למגרשה הביתי

|
אצטדיון מרים בנתניה (רועי כפיר)
אצטדיון מרים בנתניה (רועי כפיר)

אחד מהאצטדיונים העמוסים ביותר בישראל הוא ללא ספק אצטדיון מרים בנתניה, שמשמש כבית למספר גדול של קבוצות בשתי הליגות הראשונות. לפני עוד משחק שיתקיים בו, בין מכבי נתניה לבית”ר ירושלים, עלה מנהל על האצטדיון אילן יבלוקובסקי לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה נשמע יבלו? מישהו פונה אליך בשם אילן לפעמים?
״אמא שלי והבנק״.

כמה כיסאות הולכים להישבר היום?
״להיות אופטימי או ריאלי? אין יריבות גדולה בין המועדונים. יש נזקים ויש ונדליזם. נזקים אני צופה, ונדליזם לא. אנחנו ערוכים״.

מבחינת האצטדיון, יש הרבה אמוציות בשני הקהלים, משחק חשוב לשתי הקבוצות. איך נערכים?
״היו הרבה ישיבות, אנחנו כבר רגילים לארח משחקים עם אמוציות. אנחנו נערכים כמו תמיד בתקווה שהקהל יבוא ליהנות. הרבה אוהדים מגיעים מאוחר בגלל הפקקים, אני מאמין שהשעה המאוחרת תקל קצת בעניין הזה. השערים ייפתחו שעתיים לפני השריקה, אבל קהל אוהב להגיע ברגע האחרון״.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

לרוני לוי יש דרישות מיוחדות לאצטדיון?
״רוני לוי איש מנומס, ג׳נטלמן, תמיד פונה בכבוד. אין לו בקשות מיוחדות. הוא אומר תודה בסיום המשחקים, האינטראקציה מאוד נעימה. להרטיב את הדשא לא צריך, צפוי גשם״.

האצטדיון יוגדל?

מה מבחינת הגדלת המושבים באצטדיון?
״ישנה תוכנית בעניין, זאת צריכה להיות החלטה מערכתית של מוסדות גדולים כמו משרד הספורט והעירייה. מדובר בסכום מאוד גבוה״.

כמה?
״יכול לנוע בין 100 ל-150 מיליון בשביל שני יציעים״.

מדברים איתך על זה?
״גם ראש העיר החדש, אבי סלמה, לקח את זה לתשומת ליבו. יש דיונים על כך. השר מיקי זוהר היה באצטדיון ביום חמישי. רוצים להפוך את האצטדיון לבמה בשביל אירועים תרבותיים״.

אילן יבלוקובסקי (באדיבות נתניה)אילן יבלוקובסקי (באדיבות נתניה)

מיקי זוהר דיבר על זה?
״היה דיון, לא הייתי בו, אבל קיבלתי את המידע. היו דיבורים על זה, עלות, צורך, איך מתאימים אותו לאירועים המוניים. נתניה היא סוג של מטרופולין. יש בה כמעט 300 אלף תושבים. צריך לייעד את האצטדיון לאירועים גדולים בלי שזה יפגע בפעילות הכדורגל״.

מה קורה עם האצטדיון בקריית שמונה, אתה הפרויקטור שם.
״התבקשתי לסייע בניסיונות להכשיר חזרה את האצטדיון. אני אופטימי, אני בדיוק חוזר משם. עובדים שם צוותים רחבים מאוד״.

קריית שמונה תחזור לשם בפלייאוף?
״מאמין מאוד שכן, אני מאוד אופטימי״.

