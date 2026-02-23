יום שני, 23.02.2026 שעה 15:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"בלוריאן חתם ב-MLS? כשיהיה מה לעדכן נעדכן"

הסוכן גלעד קצב דיבר ב"שיחת היום" והתייחס גם לתאי בריבו ("שער ניצחון בבכורה זה מושלם"), דניאל וורקו ("שחקן עם פוטנציאל מאוד גבוה") והשוק ביפן

|
אור בלוריאן (חג'אג' רחאל)
אור בלוריאן (חג'אג' רחאל)

חלון ההעברות כבר נסגר עם לא מעט התרחשויות ובמוקד הנציגים שלנו ב-MLS, כשעל פי הדיווחים אור בלוריאן צפוי לעבור גם הוא לארה”ב. מלבד זאת גם תאי בריבו ודניאל וורקו חתמו בקבוצות חדשות. סוכן השחקנים, גלעד קצב עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אתה יכול לנוח קצת אחרי חלון ההעברות?
״רק התחיל פה בארה״ב״.

יש תכנון למעבר לשם?
״מקווה שכן. יש פה יתרון גדול שזה עד חודש אפריל. בוא נראה מה יהיה״.

מה עם אור בלוריאן? חתם רשמית ב-MLS?
״כשיהיה מה לעדכן, נעדכן״.

או בלוריאן מאושר (מרטין גוטדאמק)או בלוריאן מאושר (מרטין גוטדאמק)

הוא חתם ולא רוצים לצאת בהודעה רשמית?
״לא לא. אנחנו רוצים שיתרכז בבאר שבע, יש שם מטרה לקחת דאבל. כשזה ייחתם נעדכן״.

למה אז לא נחתם עדיין?
״לא אגלה את כל הסודות פה״.

“רצו את דניאל וורקו המון קבוצות”

דניאל וורקו חתם בבית״ר ירושלים.
״שחקן עם פוטנציאל מאוד גבוה. רצו אותו המון קבוצות, הוא רצה לבית״ר ירושלים. שמח שאנחנו מצליחים להביא שחקנים מהלאומית. בית״ר ירושלים עובדת יפה בפן הזה, לוקחים שחקנים צעירים ומשקיעים בהם״.

דניאל וורקו בפעולה (אופיר מגדל)דניאל וורקו בפעולה (אופיר מגדל)

הוועדה למעמד השחקן תקבע את תג המחיר?
״זה בין בית״ר ירושלים להפועל רמת גן. אני פחות קשור לזה, אנחנו סגרנו את תנאי השחקן״.

כמה הוא שווה הילד?
״זה פחות קשור אליי. בית״ר ירושלים עשתה חישוב כמה הוא יכול לעלות. אני יודע שהקבוצות מנסות לסגור על סכום ולהסתדר, אבל זה עניין שלהם. גם עם בן שימול דרשו סכום אחד ונסגר סכום אחר״.

נבות רטנר ישחק מול אתלטיקו עם הנוער, היו עליו דיבורים באיטליה. כמה סקאוטים באים לראות אותו?
״שלומי מייצג אותו, אין לי קשר אליו. אנחנו מייצגים שחקני נוער אחרים של מכבי חיפה״.

נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)

כמה סקאוטים יבואו לראות את הנוער?
״יבואו המון, אין ספק. זה משחק קשה מאוד. יתייחסו למכבי חיפה בצורה אחרת״.

הם קבוצה מצוינת.
״ממש. הם לא סתם ניצחו את ברצלונה. יהיה משחק קשה, אמרתי למיוצגים שלי שייקחו את זה כחוויה ושיהנו. הלוואי שיפתיעו, כל הכבוד להם״.

“כישראלים יהיה לנו קשה להיכנס למקומות מסוימים”

כמה השוק ביפן יכול למשוך ישראליים בקרוב?
״נטע חזר לשחק בקבוצה טובה, דין דוד שם. המטרה שלנו כסוכנים לנסות בשווקים מעניינים. יפן זה שוק טוב, ארה״ב זה שוק טוב. גם תאי המשיך בכושר הטוב שלו עם שער בבכורה. כישראלים יהיה לנו קשה להיכנס עדיין למקומות מסוימים. שחקן טוב יהיה לו ביקוש, ואני שמח שישראליים מצליחים במקומות״.

תאי פתח נהדר.
״היה לו מרגש לשחק מול פילדלפיה קבוצתו הקודמת. שער ניצחון בבכורה זה מושלם עבורנו״.

תאי בריבו כובש (רויטרס)תאי בריבו כובש (רויטרס)

תן לנו שם, תן לנו איזה כותרת.
״לא אתן משהו. אנחנו עובדים בשקט. יותר קשה לעבוד עם חומר מישראל. אני כן רואה בארה״ב עוד איזה שלושה או ארבעה שחקנים שיצאו לשם בסוף העונה״.

