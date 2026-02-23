מכבי אחי נצרת צירפה את שחקן הפועל באר שבע

חיזוק נוסף לקבוצה של עלאא סאיג. במכבי אחי נצרת צירפו את אמיר והב (20), שחקן הפועל באר שבע בין השנים 2021 ל-2025. מדובר במגן שמאל, שיכול לשחק במספר תפקידים וחוזר מפציעה שליוותה אותו במשך זמן מה. השחקן חתם עתה על חוזה עד תום העונה בקבוצה שמוליכה את טבלת ליגה א' צפון, זאת באמצעות נציגו, צחי שלטי.

אמיר גדל והתחנך באיזור הצפון וחבר בשנת 2013 למחלקת הנוער של מכבי עוספיא. בהמשך הדרך, היה גם לשחקן מכבי חיפה, נווה יוסף ובית"ר טוברוק, עד מעברו להפועל באר שבע הגדולה, במדיה השתקע במשך ארבע עונות רצופות ואף שימש כחריג גיל בקבוצת הנוער של המועדון. המגן ממשיך את אביו, ברכאת והב, מאמן ושחקן עבר, שסיים הקריירה המקצוענית שלו במכבי אחי נצרת.

ברכאת ואמיר והב. אב ובנו (פרטי)

ברכאת והב, ציין בפני ONE: "אמיר היה בנוער של באר שבע במשך שלוש שנים. הוא חוזר מפציעה של שנה. הוא שחקן שיכול לשחק מספר תפקדים. עובד קשה, אוהב את המשחק ומאחל לו בריאות וחובת ההוכחה עליו. אחי נצרת זה מקום ששיחקתי בו שלוש שנים. זה בית לשחקנים שרוצים להתקדם, בית חם. מאחל להם שיעמדו במטרה השנה".