הצגה של רונאלדיניו ומרסלו בקלאסיקו האגדות

אגדות ברצלונה וריאל מדריד נפגשו לראשונה על אדמת ארצות הברית ונפרדו ב-1:1 בלוס אנג’לס. חאבייר סביולה העלה את הקטלונים ליתרון מוקדם, דויד באראל איזן במחצית השנייה והקלאסיקו העשירי בין האגדות הסתיים ללא הכרעה.

כבר בדקה הרביעית הקהל קיבל רגע של נוסטלגיה: רונאלדיניו שלח כדור עומק לג’ונתן סוריאנו, שהמשיך במסירה לסביולה, והארגנטינאי גלגל פנימה את ה-0:1 מול פדרו קונטרראס. ברצלונה שלטה במחצית הראשונה, כש"רוני" מכתיב את הקצב וסביולה לוחץ גבוה, בעוד ריאל חיפשה לעקוץ דרך מתפרצות והצטרפות של חוסה קאייחון.

המחצית השנייה נפתחה באותה אינטנסיביות, אך הפעם הייתה זו ריאל שכבשה. במהלך בודד הצליח באראל לייצר לעצמו שטח ולכבוש מול ג’ורדי מסיפ, שנכנס במקום חסוס אנגוי, ולקבוע 1:1 בדקה ה-52. בהמשך עוד נרשמו הזדמנויות של מרטין מונטויה ורונאלדיניו, אך התוצאה נותרה בעינה עד השריקה האחרונה.

הרגע של רונאלדיניו ומרסלו

מעבר לשערים, הקהל בלוס אנג’לס קיבל רגע משעשע שהחזיר אותו לימי השיא של היריבות. בזמן שהכדור עמד בחצי המגרש של ריאל, מרסלו התכונן להוציאו, כשרונאלדיניו הופיע מאחור ודחף אותו קלות בצחוק. מרסלו בתגובה נפל בדרמטיות לדשא עם ידיים פרושות והבעת תדהמה. הקהל הבין מיד את הבדיחה ופרץ במחיאות כפיים. שניות לאחר מכן השניים קמו, התחבקו וצחקו.