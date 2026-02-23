הרכבים וציונים



מנור סולומון בפעולה (IMAGO) מנור סולומון בפעולה (IMAGO)

רגעי השיא של העונה מתקרבים בצעדי ענק, כשהמאני טיים דופק בדלת. גם בליגה האיטלקית המשחקים נמשכים כשבשעה זו פירונטינה, של מנור סולומון שפותח בהרכב, מארחת את פיזה לקרב תחתית, בו שתי הקבוצות נואשות לשלוש נקודות.

הסגולים מגיעים במומנטום יחסית טוב, אחרי שניצחו במחזור שעבר בליגה 1:2 את קומו וגברו 0:3 על ביאליסטוק בפלייאוף הקונפרנס ליג. הוויולה יודעים שניצחון יקרב אותם אל מעל הקו האדום וישווה את מאזן הנקודות ללצ׳ה של עומרי גאנדלמן שנמצאת מעליהם בטבלה.

מן העבר השני, מצבה של האורחת הרבה פחות מזעיר כשבמאזנה רק 15 נקודות והפער מהקו האדום עומד על תשע נקודות. לפיזה רק ניצחון אחד העונה עד כה בליגה והיא סופרת כבר 14 מחזורים רצופים בהם לא הצליחה להשיג שלוש נקודות.