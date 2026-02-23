יום שני, 23.02.2026 שעה 19:07
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5024-5523מכבי פ"ת1
4028-3624מכבי הרצליה2
3726-3524הפועל ר"ג3
3726-3424הפועל ראשל"צ4
3328-3223מ.ס קריית ים5
3337-3723הפועל כפר שלם6
3231-2824הפועל כפ"ס7
3231-2524הפועל רעננה8
3032-2723בני יהודה9
2929-3023מ.ס כפר קאסם10
2842-2724הפועל עפולה11
2644-4024מכבי יפו12
2632-2524הפועל עכו13
2636-2723עירוני מודיעין14
2437-3024הפועל נוף הגליל15
2331-2624הפועל חדרה16

דקה 7: בני יהודה - מכבי פ"ת 0:0

ליגה לאומית, מחזור 24: המוליכה, שבדרך לליגת העל, רוצה להמשיך במומנטום. הכתומים חולמים לצמק את הפער מהמקום ה-2. במקביל: מודיעין - כפר שלם 0:0

|
ניב יהושע (שחר גרוס)
ניב יהושע (שחר גרוס)

רגעי השיא של העונה דופקים בדלת, כשגם המאבק על עלייה לליגת העל מתחיל להתעצם. בשעה זו המחזור ה-24 בליגה הלאומית יוצא לדרך עם קרב גדולות במוקד, כשבני יהודה מארחת את מכבי פתח תקווה. במקביל, עירוני מודיעין מארחת את כפר שלם. ב-20:00 קריית ים תפגוש את כפר קאסם.

בני יהודה – מכבי פתח תקווה 0:0

המלאבסים בדרך הבטוחה לליגת העל ורוצים להמשיך במומנטום ובעונה הנהדרת שלהם. מנגד, הזהובים עוד חולמים על המקום השני ויודעים שניצחון יצמק את הפער לשבע נקודות בלבד וישאיר את חלום העלייה בחיים. מפגש ליגת העל לגיטימי, מי תנצח?

עירוני מודיעין – הפועל כפר שלם 0:0

שתי קבוצות שנמצאות במגמות הפוכות. בעוד המארחת מתחת לקו האדום וחולמת לברוח מהתחתית הצפופה והלוהטת, הכתומים רוצים להתקרב לחלק העליון ולצמק את הפער מהמקום השני לארבע נקודות בלבד.

ב-20:00: מ.ס קריית ים – מ.ס כפר קאסם 0:0

המארחת נמצאת גם היא במאבקי הצמרת הצפופים כשניצחון שלה יקרב אותה ארבע נקודות בלבד ממכבי הרצליה במקום השני. האורחת מנגד רוצה לעצור את המשבר בדמות שישה מחזורים רצופים ללא ניצחון בליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
