דקה 7: בני יהודה - מכבי פ"ת 0:0

רגעי השיא של העונה דופקים בדלת, כשגם המאבק על עלייה לליגת העל מתחיל להתעצם. בשעה זו המחזור ה-24 בליגה הלאומית יוצא לדרך עם קרב גדולות במוקד, כשבני יהודה מארחת את מכבי פתח תקווה. במקביל, עירוני מודיעין מארחת את כפר שלם. ב-20:00 קריית ים תפגוש את כפר קאסם.

בני יהודה – מכבי פתח תקווה 0:0

המלאבסים בדרך הבטוחה לליגת העל ורוצים להמשיך במומנטום ובעונה הנהדרת שלהם. מנגד, הזהובים עוד חולמים על המקום השני ויודעים שניצחון יצמק את הפער לשבע נקודות בלבד וישאיר את חלום העלייה בחיים. מפגש ליגת העל לגיטימי, מי תנצח?

עירוני מודיעין – הפועל כפר שלם 0:0

שתי קבוצות שנמצאות במגמות הפוכות. בעוד המארחת מתחת לקו האדום וחולמת לברוח מהתחתית הצפופה והלוהטת, הכתומים רוצים להתקרב לחלק העליון ולצמק את הפער מהמקום השני לארבע נקודות בלבד.

ב-20:00: מ.ס קריית ים – מ.ס כפר קאסם 0:0

המארחת נמצאת גם היא במאבקי הצמרת הצפופים כשניצחון שלה יקרב אותה ארבע נקודות בלבד ממכבי הרצליה במקום השני. האורחת מנגד רוצה לעצור את המשבר בדמות שישה מחזורים רצופים ללא ניצחון בליגה.