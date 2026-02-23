הבלאגן חוגג בטוטנהאם, שכבר הפכה לבדיחה

טוטנהאם הובסה אתמול (ראשון) בביתה בדרבי הגדול של לונדון בידי ארסנל. התוצאה הסופית הייתה 4:1, אבל בפועל היא הייתה עלולה להיות גבוהה יותר. רוב אוהדי התרנגולים יסכימו כי הם יצאו בזול, אבל ההיבט האומלל ביותר מבחינתם נעוץ בכך שארברצ'י אזה הבקיע צמד, כשהיו אלה שעריו הראשונים מאז כבש שלושער בנובמבר בניצחון 1:4 על טוטנהאם.

עונת הבכורה של אזה במדי התותחנים לא מזהירה בינתיים, והוא מצא את הרשת 6 פעמים בלבד. 80 אחוזים מהן היו נגד הקבוצה אליה כמעט הצטרף באוגוסט. הכל כבר היה סגור לפני שאזה בחר להתקשר למיקל ארטטה ולבדוק אם יהיה לו בכל זאת מקום בסגל המועדון האהוב שלו.

הוא קיבל תשובה חיובית, ביטל את הסיכום עם טוטנהאם, ועכשיו הוא נהנה לחגוג עליה. מבחינה סטטיסטית התסריט הזה כה חסר הגיון כשנדמה כי הגורל מתעקש בכוח להפוך את טוטנהאם לבדיחה, יש דברים שיכולים לקרות רק לה.

אברצ׳י אזה. אוהב לחגוג על טוטנהאם (רויטרס)

גם בשבדיה התרנגולים הפכו לבדיחה

טוטנהאם הייתה לבדיחה בשבוע שעבר אפילו בפרלמנט השבדי. נציג האופוזיציה מיקאל דאמברג, שכיהן בעבר כשר האוצר, נאם נגד הממשלה עם ההקבלה הבאה: "יש מועדון בשם טוטנהאם, אחד העשירים באנגליה עם איצטדיון ענק וקהל גדול. הם אמורים להיות בצמרת, אבל הם במשבר, נלחמים נגד הירידה.

“לא כי חסרים להם משאבים, אלא כי הם בזבזו הזדמנויות. זו הדרך בה משרד האוצר מטפל בכלכלה השבדית. לשבדיה יש עוצמה, יכולת ומשאבים. יש תנאים לכלכלה שלנו לפרוח, אבל הממשלה הופכת אותנו לטוטנהאם. זה לא יעבוד. שבדיה לא יכולה להתנהל כמו טוטנהאם".

שחקני טוטנהאם עצובים אחרי ההפסד לארסנל (IMAGO)

אכן, התרנגולים קרובים לקו האדום. הפסד שלישי ברציפות הותיר אותם 4 נקודות בלבד מעל ווסטהאם שבמקום ה-18, והאפשרות לרדת ליגה קיימת בהחלט. בעונה שעברה, שהייתה גרועה באופן חריג, הפסידה טוטנהאם 22 פעמים ב-38 מחזורים ודורגה במקום ה-17, אבל לא הייתה בסכנת נשירה לליגת המשנה כי לסטר, איפסוויץ' וסאותהמפטון סיפקו קמפיינים מזעזעים עוד יותר.

13 נקודות שמנות הפרידו בין טוטנהאם למקום ה-18, והמאמן אנג' פוסטקוגלו התרכז בחודשים האחרונים של העונה בעיקר במשימת הגדולה לזכות בליגה האירופית. הוא הצליח, ובזכות כך העפילה טוטנהאם הישר לשלב הליגה של ליגת האלופות. ההרפתקה האירופית החדשה שלה הייתה חיובית מאוד, והיא העפילה הישר לשמינית הגמר, אבל בינתיים בפרמייר ליג המצב החמיר על בסיס שבועי.

29 נקודות יש לטוטנהאם בשלב זה, והיא עשויה לסיים את העונה הנוכחית עם מאזן טוב יותר בהשוואה ל-38 נקודות בעונה שעברה. ואולם, הפעם יש רק שתי קבוצות חלשות מדי - וולבס וברנלי. כל היתר מסוגלות לתת פייט מעולה נגד הירידה, וכולן יכולות לאיים על טוטנהאם אם התוצאות לא ישתפרו.

שחקני טוטנהאם מאוכזבים (IMAGO)

תומאס פרנק לא הושיע

הגעגועים לפוסטקוגלו רק הולכים ומתעצמים. חלק מהתוצאות בקדנציה שלו היו מחפירות, אבל הייתה לו כריזמה, והוא עמד בהבטחה לזכות בתואר בעונתו השנייה בתפקיד. ההחלטה להדיחו בקיץ ולהביא במקומו את תומאס פרנק נראתה סבירה יחסית על הנייר, אך בפועל התבררה כבעייתית ביותר.

הדני, שבנה את ברנטפורד ותקע איתה יתר בפרמייר ליג, היה אמור לכאורה ליישם בטוטנהאם סגנון מאורגן ושמרני יותר. ואולם, לאוהדים היה קשה לעכל כבר את האמירה במסיבת העיתונאים הראשונה שלו. בניגוד לפוסטקוגלו, הצהיר פרנק: "אני יכול להבטיח דבר אחד - אנחנו נפסיד במשחקים". גם הוא עמד במילתו, אבל גישתו הפסימית והנסיון להנמיך ציפיות עלו לקהל על העצבים.

החיבור הזה לא עבד, ופרנק פוטר בסופו של דבר לפני שבועיים. אופיו התאים לברנטפורד כמו כפפה ליד, אבל טוטנהאם מחפשת פרופיל אחר לגמרי של מאמנים. למעשה, היא לא ממש יודעת איזה פרופיל יכול להושיע, כי מאז פיטוריו של מאוריסיו פוצ'טינו ב-2019 לא היה בוס שהצליח בתפקיד המאתגר הזה.

תומאס פרנק (IMAGO)

היא יודעת רק איזה מאמנים לא מתאימים לה, והם מגוונים מאוד. ז'וזה מוריניו, נונו, אנטוניו קונטה, פוסטקוגלו, פרנק - כולם באו והלכו. אין להם כמעט דבר במשותף, כל אחד משך את הקבוצה לכיוון אחר, וניכר כי אין למועדון אסטרטגיה מסודרת. אין ראיית לטווח הארוך, ובניית הסגל נעשית באופן כמעט ספונטני.

איגור טודור הוא לא בהכרח הפתרון הנכון

ייתכן ויש כוונה לשנות זאת, כי הדחתו של היו"ר דניאל לוי בספטמבר שינתה לחלוטין את מאזן הכוחות הפנימי, אבל בינתיים המצוקה הניהולית רק מחמירה. הפיטורים של פרנק היו באוויר מאז חודשי הסתיו, והאוהדים שרקו לו בוז באופן קבוע במשחקי הבית שהניבו עד כה שני נצחונות ליגה בלבד, אך למרות זאת לא השכילו האחראים לסמן מראש מועמד ראוי שיוכל להחליף אותו באופן טבעי יחסית.

אז אחרי פיטוריו, בצעד של ייאוש, הימרה טוטנהאם על איגור טודור הקרואטי שחתם על חוזה עד תום העונה בלבד. יש לו נסיון מגוון בליגה האיטלקית, אך את הכדורגל האנגלי הוא לא מכיר כלל, ויהיה לו קשה מאוד להסתגל תוך כדי תנועה. לו העונה הייתה גמורה באמצע הטבלה, ייתכן שזה היה פתרון נורמלי, אך כאשר התחתית בוערת קיים חשש לקריסה קטסטרופלית.

איגור טודור חסר אונים (IMAGO)

לא רק האוהדים איבדו סבלנות. הקפטן כריסטיאן רומרו הגדיר את המחסור בשחקנים לאור מכת הפציעות כ"חרפה". הייתה זו ביקורת יוצאת דופן באופן קיצוני כלפי ההנהלה, וניתן להגדיר אותה כחציית קו אדום בתוך המועדון, אבל היא מדגישה את המצב הפרובלמטי איתו נאלץ להתמודד פרנק.

הבעיות לא נגמרות באיש על הקווים

הדני אמנם לא שיכנע את השחקנים ולא מצא את הסגנן הנכון, אבל הוא לא אשם בכך שג'יימס מדיסון ודיאן קולוסבסקי נפצעו עוד לפני שהעונה החלה. החלוץ המוביל דומיניק סולאנקה החמיץ את החודשים הראשונים, לוקאס ברגוואל השבדי מושבת לתקופה ארוכה, מוחמד קודוס נפצע בתחילת השנה והרשימה לא נגמרת כאן.

זה יכול להוות תירוץ חלקי, אבל העניין הוא בניית הסגל של טוטנהאם לא אידיאלית בלשון המעטה. החלל שהותיר יונג מין סון כשעזב ללוס אנג'לס לא התמלא, ובאופן כללי יש מחסור במנהיגים בחדר ההלבשה. רומרו הוא דמות דומיננטית, ויש לו יתרונות לא מעטים, אך הדיווחים על איחורים לא הולמים אדם שעונד את סרט הקפטן.

כריסטיאן רומרו (IMAGO)

היעדר המשמעת היא סוגיה כרונית בטוטנהאם, כפי שהדגיש בזמנו קונטה במסיבת העיתונאים המפורסמת לפני עזיבתו. יש לתרנגולים לא מעט שחקנים מוכשרים, אך במשחקים רבים מדי הם לא מתפקדים כקבוצה מלוכדת ולא ממצים את הפוטנציאל.

אז טודור צעק אתמול על חניכיו החדשים על הקווים, אבל הם לא ממש שמעו אותו. יש תקווה כי רנדאל קולו מואני, הסקורר הצרפתי איתו עבד המאמן הקרואטי ביובנטוס בעונה שעברה, יוכל להשפיע יותר בהדרכתו. הוא אפילו כבש אתמול את שער הבכורה שלו בליגה העונה, וזה סימן לא רע. העניין הוא כי אזה כבש פעמיים, ולשחקן ארסנל יש יותר שערים באיצטדיונה של טוטנהאם העונה מאשר לחלוץ טוטנהאם. וגם זה נשמע כמו בדיחה.