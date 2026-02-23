גינת הכריז שייעדר, בית הלחמי: לא מצפה לטיול

אחרי שהפסידה בשני המחזורים הראשונים של הקמפיין, נבחרת ישראל בכדורסל תפגוש בסוף השבוע (שישי, 21:00) את נבחרת קפריסין למחזור השלישי במוקדמות גביע העולם, וביום ראשון (20:00) תפגוש אותה שוב למחזור הרביעי. היום המאמן אריאל בית הלחמי דיבר במסיבת העיתונאים שהועברה בשידור חי באתר.

אריאל, מה החשיבות של החלון הזה עבורנו כנבחרת?

”רוצה להישאר עם סיכוי בקיץ להמשיך ולהתחרות על העפלה, החלון מאוד מורכב, בחינת הסגלים יהיו סגלים שונים בשני המשחקים, סומכים על השחקנים שהם מבינים את החשיבות של החלון ויידעו להגיע הכי מרוכזים ונחושים שיש כדי שננצח פעמיים”.

כמה זה מאתגר כשאתה לא סגור אילו שחקנים יהיו איתך?

”בכל פעם שיש את שיטת החלונות אנחנו נמצאים בצרה הזאת. היינו מאוד שמחים אם פיב”א והיורוליג היו עושים שיתוף פעולה אחר. יהיה חלון מאתגר עם סגלים שונים, צריכים להישען על השחקנים, על ההבנה שלהם שהחלון הזה חשוב, ונקווה שנמצא את ההרכבים הנכונים בשני המשחקים”.

אריאל בית הלחמי (FIBA)

ספר על השיקולים בסגל שזימנת.

"קודם כל יש לנו הרבה שחקנים פצועים. שחקנים שהחלטנו שיהיו חלק מהחלון נמצאים כרגע בכושר אישי טוב מאוד. יש שחקנים שחוזרים הרבה זמן שלא היו, אנחנו צריכים שחקנים שמבינים שהחלון הזה יהיה פיזי וחשוב, שהשחקנים יבואו וייתנו מה שצריך. בקיץ היינו בסגל חזק, אנחנו קצת חסרים כרגע, אבל אנחנו עדיין נבחרת טובה יותר ואיכותית. אני לא מצפה לטיול, צריכים להגיע הכי מוכנים שיש ולשחק טוב. חשוב להיות פיזיים כי היריבה אגרסיבית ומשחקת בלי שום לחץ. נצטרך להיות הכי טובים שאפשר”.

חוסר ודאות סביב מדר, גינת הכריז שייעדר

מנהל הנבחרת מוטי דניאל הוסיף על ההיערכות לחלון: “ההכנה לזה מורכבת מאוד ומצריכה תכנון מדויק גם של מי מגיע, מתי משחק ואיך הוא מגיע. יש הרבה נעלמים. אנחנו בשיתוף פעולה טוב עם כל הקבוצות בליגה שמאוד משתפות פעולה ולכל אחת יש רצון טוב, אבל כמובן שכל אחד שומר על האינטרסים שלו. אנחנו לא מקבלים שחקנים שהיו אמורים לשחק ביורוליג, אבל בהחלט שיתוף פעולה טוב ובונים על זה שיהיה שבוע פורה ומדויק”.

ים מדר יצטרף לאימונים?

”יש קצת חוסר ודאות כי גם בהפועל תל אביב שהם אלה שמשחררים ומחליטים, גם אצלם יש שינוי בעובדה שתומר לא כשיר בשבילם ליום חמישי, אני לא יודע להגיד בוודאות, התכנון היה שים נוסע איתנו ברביעי, אבל כמו שכולנו מבינים מחכים לראות אם יש התפתחות בנושא”.

ים מדר צולף (ראובן שוורץ)

קפטן הנבחרת תומר גינת, אתה חוזר ללבוש את המדים הלאומיים לראשונה מהיורובאסקט, כמה זה היה חסר לך?

”בדיוק כשהגעתי דיברתי עם אריאל ומוטי ועדכנתי שלצערי לא התאוששתי מספיק טוב מהפציעה שלי בברך, מאוד רציתי, התגעגעתי וזה מאוד חסר לי, אבל לצערי גם במשחק האחרון וגם היום באימון לא הצלחתי לסיים את האימון ולצערי לא אהיה חלק מהחלון הקרוב של הנבחרת. זה מבאס אותי באופן אישי, בטוח שהחבר’ה יעשו את העבודה, יהיו מוכנים ויבואו לנצח במשחקים שיש”.

איך הרגיש לך לארח את קפריסין בקפריסין?

”אני לא מעודכן בעניינים הפוליטיים, נשמח לחזור את המשחקים של הנבחרת כאן בישראל. לצערנו אנחנו רגילים לזה, אנחנו מארחים בחו”ל וגם ידענו לנצח, עם כל הגעגוע לארץ יש משימה ואני בטוח שהחבר’ה יעמדו בה”.