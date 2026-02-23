אהבת השם: היה מטורף, חיילים בעזה צפו וריגשו

אהבת השם גורדון הוא הכוכב הגדול של הרגע בספורט הישראלי. הלוחם בן ה-19 עמד בהבטחתו להביס את עלי קוינצ’ו הטורקי ואילץ אותו לפרוש כבר לאחר שני סיבובים בלבד בדרך למאזן 0:11 בקריירה. יומיים אחרי הקרב בליטא, אהבת השם חזר הבוקר (שני) לישראל והוא דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

אהבת השם פתח את דבריו כשאמר: ”אני תמיד מנסה להימנע מלהכניס פוליטיקה לספורט כי אני רואה את זה כמקום נטול. ברגע שהוא הכניס את זה אין דרך חזרה ואני שמח שהראיתי לכל העולם שעם ישראל חזק. זה מטורף וזה זכות, נתתי כוח והראיתי שיהודי ישראלי עולה עם כיפה וציצית ולא מסתיר את מי שהוא.

אהבת השם גורדון מנצח את הטורקי!!!

“הכל מאלוהים, במיוחד שהקרב היה נגד טורקי שהוא אנטישמי, כל השבוע הזה היה מטורף. זה רגע שחיכיתי אליו כל החיים שלי. אם הייתי נותן לכל מה שקורה להיכנס לי לראש זה היה מוציא את מאיזון והייתי מפסיד את הקרב הזה”.

על התגובות שהגיעו אחרי הקרב אמר: “האם קיבלתי תגובות אנטישמיות על הקרב הזה? כן חופשי, לא רק אני גם המשפחה שלי קיבלה. גם בקהל שמעתי על כל מיני מקרים. אנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות ואנחנו עושים את הדבר הנכון. החלום הגדול זה להגיע לליגה הכי טובה בעולם, כרגע אני צעיר. יש תכנון ענק לעשות את הענף הזה בארץ”.

כשנשאל מה ההודעות הכי מרגשות שקיבל ענה: “ההודעות המרגשות היו מחיילי צהל שקיבלתי, חיילים שראו בעזה את הקרב, זה ריגש כמעט עד דמעות. אין לי עוד מה להגיד ליריב הטורקי, כן היה כעס והיה הכל. שאלתי אותו למה הוא כתב את מה שהוא כתב ואמרתי לו שלא יעשה את זה עוד פעם. אבל אני כן מכבד אותו שהוא עלה לזירה כי זה דורש המון, אבל חוץ מזה אני לא מכבד אותו.

אהבת השם גורדון (ONE CHAMPIONSHIP)

“היה עלי המון לחץ, אין ספק, במיוחד שזה יריב טורקי וכולם צופים. אתה יודע שתקבל המון הודעות. היה עלי לחץ מטורף השבוע אבל ברוך השם עשיתי את זה. האם תראו אותי ביותר קמפיינים? בעזרת השם. לעלות עם כיפה, ציצית והדגל זה משנה הכל, זה נותן לי כל כך הרבה כוח ביציאה שלי לקרב, גאווה ענקית וזכות”.

על המסר שלו לצעירים: “המסר שלי לצעירים שרוצים להצליח זה שאם יש להם חלום, אל תתנו לאף אחד להוריד אותכם. תהיה ממוקד ותאמין, אף פעם אל תוותר על החלום. האירוע יצא מגדר המקצועי ברגע שהוא תקף אותי ב’פייס אוף’. זה רק הראה לי שאני שולט באירוע כי כלב נובח הוא כלב מפוחד ולא היה בי קצת פחד.

אהבת השם גורדון במהלך קרב (ONE CHAMPIONSHIP)

“המסר לכל האנטישמים זה שאנחנו לא מפחדים ואנחנו הולכים לכבוש את הענף. האם אני הבן אדם הכי אהוב בארץ? אני לא יודע, אבל אני מודה לאלוהים על הכל”. כשנשאל למי הקדיש אתה קרב ענה: “את הקרב הקדשתי לחבר טוב שלי בשם דוד שנפטר לפני חודש, סיפור מאוד עצוב. המסר הוא שהיה לו המון רגשות ולא דיבר על זה מספיק כנראה.

“מה שאני יכול להעביר הלאה זה שתדברו אם יש לכם משהו שיושב על הלב, אתם אף פעם לא לבד ותמיד יש מישהו לידך שאוהב אותך. אני רוצה להאמין שהוא גאה בי, אני אוהב אותו ואת המשפחה שלו מאוד. אני עושה את מלחמת ההסברה, מאמין שאני שגריר. צריך להתאמן קשה כדי להצליח. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שתמך בי”.

“מה שראיתם עכשיו זה רק קצה הקרחון”

גם בת זוגתו של אהבת השם, אורן, דיברה: “אנחנו גאות בו ממש, עד כמה שהייתי בלחץ אני מאוד רגועה. ידעתי מה הוא עושה וסמכתי עליו, הוא הוכיח לכולם. אני מתפללים עבורו הרבה. זה ממש מלחיץ, פעם ראשונה שטסתי לקרב וראיתי אותו במציאות. זה היה מפחיד ברמות. כשאני רואה את זה בבית אני רועדת ולא מוציאה מילה, ללוות אותו בכל השלבים לפני זה מטורף”.

אהבת השם גורדון (ONE CHAMPIONSHIP)

אמון אחיו הגדול של אהבת השם אמר: “מה שאני רוצה להעביר לכל מי שרואה, שמה שראיתם עכשיו זה רק קצה הקרחון. יש את רוח שלדעתי הוא הלוחם הכי טוב שיש בעולם הזה כרגע. כל ילד שרואה את הקרבות תתחילו אומנויות לחימה, אנחנו רוצים להשתלט על העולם ולהניף את דגלי ישראל בכל מקום”.

חנינת השם, אמו של אהבת השם, התראיינה גם: “אני נותנת הרבה תשומת לב לילדים, אני איתם ואני לא משתמש בבייביסיטר. אני תמיד נותנת להם הרבה תמיכה ותפילות. כשהם היו קטנים הם באמת היו צריכים את תשומת הלב וככה רואים את התוצאה בהמשך החיים שלהם”.