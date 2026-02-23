יום שני, 23.02.2026 שעה 09:22
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2939-3225סביליה11
2929-2025חטאפה12
2938-2424ג'ירונה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

"המשחק היה זמן בשביל עבד להיכנס לדינמיקה"

בתקשורת הספרדית סיכמו את הופעתו של הישראלי, שנכנס בדקה ה-70 מול ברצלונה בקאמפ נואו: "הוסיף דקות איכותיות, היה ממוקד יותר במשימות ההגנתיות"

|
פרנקי דה יונג מול תאי עבד (La Liga)
פרנקי דה יונג מול תאי עבד (La Liga)

לאחר תקופת המתנה מאז הגעתו בינואר, הקיצוני הישראלי בן ה-21, תאי עבד, רשם אמש הופעה משמעותית במדי לבאנטה כששיחק למעלה מ-20 דקות במשחק החוץ המאתגר מול ברצלונה באצטדיון הקאמפ נואו. עבד נכנס לכר הדשא בדקה ה-70 במקומו של קארים טונדה, אך לא עזר לקבוצתו שרשמה הפסד 0:3 בסיום.

ב’אס’ הגדירו את ההופעה כ"זמן איכות להיכנס לדינמיקה של הקבוצה", ציון דרך חשוב עבור השחקן שעד כה "בקושי שיחק דקות בודדות נגד אתלטיקו" מאז הצטרפותו. בדיווח של ה’סופר דפורטה’ צוין כי למרות המעמד המחייב, המאמן לואיס קסטרו בחר לתת אמון באקס פ.ס.וו איינדהובן בתוך "מקום מרשים כמו הקאמפ נואו של בארסה".

21 דק' לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

עם זאת, צוין כי "איכות היריבה ונסיבות המפגש הגבילו את ההגעה ההתקפית" של שחקני לבאנטה ושל תאי עצמו, שהיה "ממוקד יותר במשימות הגנתיות לצד מאנו סאנצ'ס". למרות המגבלות הללו, במועדון מדגישים כי השחקן שמתהדר במספר 55 על הגב "מוסיף דקות איכותיות בהופעה חדשה כדי להראות את עצמו הן למאמן והן לאוהדי לבאנטה".

תאי עבד מול לאמין ימאל (רויטרס)תאי עבד מול לאמין ימאל (רויטרס)

עבד מסומן כאחד ההימורים של לבאטנה לשנים הקרובות

כעת, עבד יצטרך להוכיח אם הוא ראוי לזכות ליותר דקות בתוך קבוצה שתחת הדרכתו של קסטרו "מהמרת על שחקני כנף, עם כישרון", כשהוא עצמו מסומן כ"אחד ההימורים של לבאנטה באגפים לשנים הקרובות". המאבק על מקום בהרכב אינו פשוט, שכן שחקני הבית המתחרים איתו על העמדה "מציגים רמה גבוהה, ומקשים מאוד על שאר שחקני ההתקפה".

