"מסי התפוצץ, סוארס היה צריך לעצור אותו"

סערה סביב ליאו מסי, אבל בסופו של דבר הוא לא ייענש על ידי ה-MLS, למרות התקרית החריגה בסיום התבוסה 3:0 ללוס אנג’לס במחזור הפתיחה.

האלופה המכהנת פתחה את העונה בצורה רעה ומיד עם שריקת הסיום, אלוף העולם ירד לחדרי ההלבשה כשהוא נסער מאוד. המצלמות תיעדו אותו כשהוא עוקב אחרי צוות השיפוט ואף מנסה להיכנס דרך אותו מעבר שבו עברו השופטים.

מי שמנע מהאירוע להסלים היה חברו הקרוב, לואיס סוארס, שאחז בזרועו של מסי וניסה להרגיעו. "מסי התפוצץ אחרי ההפסד של מיאמי, סוארס היה צריך לעצור אותו", נכתב ב-’Tyc Sports’ הארגנטינאי. מסי חצה את הדלת המובילה לאזור הפנימי של האצטדיון, אך שב כעבור רגעים ספורים, כשהכעס ניכר עליו בעקבות מספר החלטות שיפוט שעוררו את זעמו.

ליאו מסי (רויטרס)

למה מסי לא ייענש?

לאחר בדיקת הצילומים, ב-MLS הבהירו כי מסי לא הפר כל תקנה. האזור אליו נכנס לא הוגדר כחדר השופטים או כאזור מוגבל, ולכן לא תינקט כל סנקציה - זאת על אף הערכות ראשוניות בתקשורת האמריקאית כי צפויה ענישה.

מאמן מיאמי, חאבייר מסצ'ראנו, ניסה להרגיע במסיבת העיתונאים: “ניצחו אותנו בצדק, זו המציאות. בתחושה הראשונית שלי זו תוצאה מעט משקרת, כי במהלך המשחק לא היה כזה פער. לוס אנג’לס עשתה את ההבדל במעברים ופגעה בנו שם”.

הוא הוסיף: “לא נעשה מזה טרגדיה. אנחנו יודעים שצריכים להשתפר ולהמשיך להתעקש על הדברים החיוביים שעשינו”.