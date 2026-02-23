יום שני, 23.02.2026 שעה 09:47
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
31-41נאשוויל1
30-21סינסינטי2
31-21ניו יורק רד בולס3
30-11די.סי. יונייטד4
11-11שארלוט5
11-11ניו יורק סיטי6
03-21טורונטו7
03-21קולומבוס קרו8
02-11אורלנדו סיטי9
02-11שיקאגו פייר10
01-01פילדלפיה יוניון11
02-01אטלנטה יונייטד12
04-11ניו אינגלנד רבולושן13
03-01אינטר מיאמי14
05-01מונטריאול15
 מערב 
30-51סן דייגו אפ.סי1
30-31FC לוס אנג'לס2
30-31סן חוזה ארת'קווייקס3
30-21סיאטל סאונדרס4
32-31דאלאס5
32-31פורטלנד טימברס6
31-21יוסטון דינמו7
30-11ונקובר ווייטקאפס8
12-21מינסוטה יונייטד9
12-21אוסטין10
11-11סנט לואיס סיטי11
11-11לוס אנג'לס גלאקסי12
01-01ריאל סולט לייק13
02-01קולורדו ראפידס14
03-01קנזס סיטי15

"מסי התפוצץ, סוארס היה צריך לעצור אותו"

כוכב מיאמי רתח מזעם אחרי ה-3:0 מול לוס אנג'לס וחיפש את השופטים בסיום, חברו אחז בזרועו וניסה להרגיעו. למרות זאת, ב-MLS לא יענישו את הפרעוש

|
ליאו מסי מחפש את השופט (רויטרס, צילום מסך)
ליאו מסי מחפש את השופט (רויטרס, צילום מסך)

סערה סביב ליאו מסי, אבל בסופו של דבר הוא לא ייענש על ידי ה-MLS, למרות התקרית החריגה בסיום התבוסה 3:0 ללוס אנג’לס במחזור הפתיחה.

האלופה המכהנת פתחה את העונה בצורה רעה ומיד עם שריקת הסיום, אלוף העולם ירד לחדרי ההלבשה כשהוא נסער מאוד. המצלמות תיעדו אותו כשהוא עוקב אחרי צוות השיפוט ואף מנסה להיכנס דרך אותו מעבר שבו עברו השופטים.

מי שמנע מהאירוע להסלים היה חברו הקרוב, לואיס סוארס, שאחז בזרועו של מסי וניסה להרגיעו. "מסי התפוצץ אחרי ההפסד של מיאמי, סוארס היה צריך לעצור אותו", נכתב ב-’Tyc Sports’ הארגנטינאי. מסי חצה את הדלת המובילה לאזור הפנימי של האצטדיון, אך שב כעבור רגעים ספורים, כשהכעס ניכר עליו בעקבות מספר החלטות שיפוט שעוררו את זעמו.

ליאו מסי (רויטרס)ליאו מסי (רויטרס)

למה מסי לא ייענש?

לאחר בדיקת הצילומים, ב-MLS הבהירו כי מסי לא הפר כל תקנה. האזור אליו נכנס לא הוגדר כחדר השופטים או כאזור מוגבל, ולכן לא תינקט כל סנקציה - זאת על אף הערכות ראשוניות בתקשורת האמריקאית כי צפויה ענישה.

מאמן מיאמי, חאבייר מסצ'ראנו, ניסה להרגיע במסיבת העיתונאים: “ניצחו אותנו בצדק, זו המציאות. בתחושה הראשונית שלי זו תוצאה מעט משקרת, כי במהלך המשחק לא היה כזה פער. לוס אנג’לס עשתה את ההבדל במעברים ופגעה בנו שם”.

הוא הוסיף: “לא נעשה מזה טרגדיה. אנחנו יודעים שצריכים להשתפר ולהמשיך להתעקש על הדברים החיוביים שעשינו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
