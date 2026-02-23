יום שני, 23.02.2026 שעה 09:22
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2939-3225סביליה11
2929-2025חטאפה12
2938-2424ג'ירונה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

קאנסלו: "המשחק הכי טוב שלי", באלדה בבעיה

הפורטוגלי הצטיין ב-0:3 על לבאנטה ("הרגשתי שהמאמן ייתן לי לשחק"), בעוד המגן הצעיר פתח פעמיים ב-5 משחקי בארסה האחרונים. אינטר ויונייטד עוקבות

ז'ואאו קאנסלו ופרנקי דה יונג (IMAGO)
ז'ואאו קאנסלו ופרנקי דה יונג (IMAGO)

אחרי שריאל מדריד הפסידה 2:1 לאוססונה, ברצלונה ניצלה את זה אתמול (ראשון) עם 0:3 על לבאנטה ותאי עבד. מארק ברנאל המשיך את התקופה הטובה שלו עם עוד שער, וגם פרנקי דה יונג ופרמין לופס הבקיעו לבלאוגרנה שלא התקשתה והתמקמה בפסגה ביתרון נקודה על פני הבלאנקוס.

“יש רק מוליכה אחת", נכתב בשער עיתון ‘ספורט’ הקטלוני למחרת הניצחון, “בארסה גברה על לבאנטה וחזרה למקום הראשון בליגה. מארק ברנאל כבש, דה יונג הבקיע את שערו הראשון העונה ופרמין סגר את המשחק עם שער גדול". ב’מונדו דפורטיבו’ כתבו: “שוב המוליכה. משחק גדול של קאנסלו שהיה ה-MVP, פדרי חזר בחגיגה בקאמפ נואו".

קאנסלו שתופקד כמגן שמאלי, היה מעורב בשער הראשון ובישל את השני לדה יונג. "האם זה היה המשחק הכי טוב שלי מאז החזרה? כן, בטוח”, אמר הפורטוגלי, “צריך לנצל את ההזדמנות. התאמנתי טוב מאוד והרגשתי שהמאמן ייתן לי לשחק. כשאתה מתאמן טוב, הדברים פשוט זורמים על המגרש. אני מגן התקפי, הכי חשוב זו הניצחון. אחרי שני משחקים לא טובים שיחקנו נהדר והגיע לנו לנצח. בליגה הספרדית קשה לנצח כל משחק”.

באלדה מאבד גובה

ההתפוצצות של קאנסלו משפיעה ישירות על מעמדו של אלחנדרו באלדה. בשני מחזורי הליגה האחרונים, מול ג'ירונה ולבאנטה, המגן הצעיר לא פתח - באחד נכנס לחצי השעה האחרונה ובשני כלל לא שותף. המאמן האנזי פליק העדיף להסיט את קאנסלו שמאלה במקום להעניק מנוחה לז’ול קונדה, החלטה שהתבררה כמוצלחת במיוחד.

21 דקות לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

בחמשת המשחקים הרשמיים האחרונים פתח באלדה רק פעמיים - מול מיורקה בליגה ומול אתלטיקו מדריד בגביע. זו הפעם הראשונה שהמגן, שגדל באקדמיה של המועדון, חווה ירידה כה משמעותית בדקות המשחק שלא בעקבות פציעה. חוסר היציבות שהציג לאחרונה, לצד היכולת המרשימה של קאנסלו ובחירתו ל-MVP, מציבים סימן שאלה סביב מעמדו של באלדה.

כמובן שהדרך ארוכה לשם, אבל אם בכל זאת באלדה לא יהיה מרוצה ממעמדו ויחליט לעזוב בקיץ, יש לו ביקוש באירופה: אינטר ומנצ'סטר יונייטד עוקבות אחריו לקראת חלון ההעברות. השחקן עצמו, שמחזיק בחוזה בבארסה, אינו מתכוון לעזוב - וגם פליק לא מעוניין בכך. בינתיים, התחרות על עמדת המגן השמאלי בקאמפ נואו לוהטת מתמיד.

