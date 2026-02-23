"הלילה של אבדיה בפיניקס לא נמשך זמן רב" כך סיכמו ב-’בלייזרס אדג’’ את הופעתו הקצרה של האולסטאר הישראלי, דני אבדיה, בניצחון 77:92 על פיניקס. למרות הניסיונות להכשירו, הניסיון של אבדיה לעלות לפרקט הלילה נמשך 59 שניות בלבד כשכבר בהתקפה השנייה, נראה היה שגבו של אבדיה "ננעל" שוב. הוא אחז במותנו באי נוחות ניכרת וסימן לספסל, כשג'רמי גרנט מבצע עבירה מכוונת כדי לאפשר לו לצאת לחדר ההלבשה.

מאמן הקבוצה, טיאגו ספליטר, התייחס למצב במסיבת העיתונאים: "הוא הרגיש טוב לפני המשחק, אבל הגב שלו התפרץ שוב ואיבדנו אותו. זה לא קל. בזמן שהקבוצה הסתדרה התקפית, חשבתי שכולם התעלו הגנתית ועשו עבודה מדהימה". ספליטר הוסיף בנימה זהירה לגבי העתיד: "אני לא רופא, אבל אנחנו הולכים לצלול לעומק ולראות מה באמת קורה שם".

דני אבדיה מול ראיין דאן (רויטרס)

יש מקום לאופטימיות

הכתב שון היגקין דיווח מהשטח כי "פחות מדקה לתוך המשחק, הגב של אבדיה כאב והוא ביקש לצאת", אך ציין שדני נצפה מעלה זריקות לפני פתיחת המחצית השנייה למרות שהושבת. מדובר בהחמרה של פציעה טורדנית המלווה את אבדיה מאז ה-11 בינואר, פציעה שגרמה לו להחמיץ כבר 10 מתוך 17 המשחקים האחרונים של פורטלנד.