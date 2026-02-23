ניסיון להכשיר את בטאיי להפועל ת״א, סייף בספק

צמד שחקני ההרכב הצעירים של מכבי חיפה, ינון פינגיזכט ונבות רטנר, כמו גם ניב גבאי, נטלו הבוקר (שני) חלק באימון קבוצת הנוער שתצא אחר הצהריים לספרד. הקבוצה תתכונן שם למשחקה ביום רביעי מול אתלטיקו מדריד, במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות.

נבות, שהצליח להחסיר לא מעט פעימות לב בקרב אנשי קבוצת הנוער בגלל פציעה בקרסול במשחק מול סכנין, התגבר על הפציעה ואמור לפתוח בהרכב יחד עם ינון וניב גבאי. במועדון מקווים לעשות היסטוריה ולהעפיל לשלב רבע הגמר המכובד.

המאבק על המקום הרביעי בסכנה

במכבי חיפה לא הסתירו את האכזבה הגדולה מההפסד האחרון להפועל פתח תקווה, שהחזיר את הקבוצה שני צעדים אחורה בכל הנוגע לשאיפה לסיים לפחות במקום הרביעי. כרגע, הפועל תל אביב ניצבת במקום הזה במרחק של שש נקודות מממכבי חיפה.

נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)

נראה כי המשחק הקרוב בין שתי הקבוצות ביום שני הבא בבלומפילד יהיה מכריע: ניצחון ירוק יפתח מחדש את המאבק על הכרטיס לאירופה דרך הליגה, בעוד שהפסד יחסל כמעט סופית את הסיכוי לכך וישאיר את חיפה עם האופציה להגיע לאירופה רק דרך זכייה בגביע המדינה.

מצבת הפצועים: בטאי במירוץ נגד הזמן

לקראת המפגש מול הפועל תל אביב, במועדון ינסו להכשיר את יילה בטאי, שלא התאמן אתמול בשל דלקת בברך. קני סייף עדיין בספק למשחק, אך מנגד מי שאמורים לחזור לסגל הם צמד הקשרים עלי מוחמד ואיתן אזולאי.

איתן אזולאי חוגג (עמרי שטיין)

במכבי חיפה התייחסו לגל הפציעות שפוקד את המועדון וטענו כי מדובר בשילוב של נסיבות שיש לנתח כל אחת לגופה: "הפציעה של בטאי היא דלקת בגיד, ואין מה לעשות נגד זה, בדיוק כמו הפציעה של קורנו שסובב את הברך וקרע את הרצועה. אלו דברים שקורים".

יחד עם זאת, במועדון הודו כי נעשו גם טעויות: "יש דברים שגם אנחנו אחראים עליהם, כמו במקרה של איתן אזולאי שחזר קצת מוקדם מדי, דבר שעיכב את ההחלמה שלו. גם המקרה של פדראו, שסובל מתפירה של המיניסקוס, לוקח זמן עד להתאוששות מלאה. נושא הפציעות הוא לא שחור או לבן".