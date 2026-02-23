יום שני, 23.02.2026 שעה 08:43
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5128-3827אסטון וילה3
4531-4827צ'לסי4
4537-4726מנצ'סטר יונייטד5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3730-2926אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1051-1828וולבס20

סלוט הודה: זה היה המשחק הכי גרוע שלנו העונה

מאמן ליברפול לא הסתנוור מהניצחון הדרמטי על פורסט: ״קיבלנו יותר נקודות ממה שהגיע לנו לקחת, החצי הראשון היה מזעזע״. וגם: מה אמר על הוואר?

|
ארנה סלוט (IMAGO)
ארנה סלוט (IMAGO)

ליברפול הצליחה אמש (ראשון) לחזור מהסיטי גראונד עם שלוש נקודות יקרות לאחר ניצחון דחוק בדמות 0:1 על נוטינגהאם פורסט הודות לשער של אלכסיס מק אליסטר בדקה ה-97, אך נראה שהיכולת על הדשא רחוקה מלהשביע את רצונו של המאמן ארנה סלוט.

המאמן ההולנדי לא ניסה לייפות את המציאות בסיום והודה בפה מלא כי קבוצתו הציגה את היכולת החלשה ביותר שלה מאז פתיחת הקדנציה שלו. התצוגה של המייטירדס במחצית הראשונה הייתה כה דלה, עד שקפטן העבר ופרשן ההווה, ג'יימי קראגר, הגדיר אותה כמופע אימים. 

"לא הגיע לנו לקחת שלוש נקודות"

"המחצית הראשונה הייתה פשוט גרועה, אני חושב שזה המשחק הכי גרוע ששיחקנו עד עכשיו", אמר ארנה סלוט בכנות האופיינית לו. "המחצית השנייה כבר הייתה הרבה יותר טובה, שלטנו במשחק בצורה משמעותית יותר, אבל במיוחד בחצי הראשון היכולת לא התקרבה לרמה שהצגנו כל כך הרבה פעמים העונה".

ששחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)ששחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

סלוט המשיך וציין כי המזל, שלעיתים הפנה להם עורף העונה, היה הפעם לצידם: "היינו בצד הלא נכון של התוצאה אחרי הופעות טובות יותר מדי פעמים העונה, והיום אני חושב שקיבלנו יותר ממה שהגיע לנו. תוצאת תיקו הייתה משקפת הרבה יותר מאשר ניצחון שלנו".

גיבור הערב, אלכסיס מק אליסטר, עבר דקות מורטות עצבים. בדקה ה-89 הוא כבר חגג את שער היתרון לאחר שהדיפה של סטפן אורטגה פגעה בו ונכנסה פנימה, אך שופטי המסך פסלו את השער בטענה לנגיעת יד. שש דקות לאחר מכן, הוא כבר מצא את הרשת באופן חוקי וקבע את תוצאת המשחק.

ארנה סלוט (רויטרס)ארנה סלוט (רויטרס)

"מאז שנכנס ה-VAR, אני תמיד מתקשה לחגוג יותר מדי אם אני חושד שמשהו קרה במהלך", שיתף סלוט בתחושותיו על הקווים. "אתה אף פעם לא יודע, כשהכדור פוגע בגוף, איפה הוא יסיים וכנראה שהוא סיים על היד שלו. כשהשער נפסל, הרגשתי ששוב הכל הולך נגדנו העונה. אבל אולי המזל השתנה, כי שתי דקות לאחר מכן שוב כבשנו. הם לקחו המון זמן לבדוק את זה, אבל הפעם השופט סימן לחידוש המשחק מהאמצע, וזה אמר שניצחנו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */