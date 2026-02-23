הגירסה של נבחרת המזחלות לפרשת ההשעיה

משחקי החורף הסתיימו אמש (ראשון) במילאנו-קורטינה 2026, אך ההחלטה של הוועד האולימפי הישראלי להשעות את נבחרת המזחלות ולבטל את הופעתה מהמקצה השלישי באולימפיאדת החורף הייתה אירוע חריג. זה קרה, כזכור, בעקבות החלטה של אחד המתחרים, אורי זיסמן, לזייף פציעה על מנת שחברו לנבחרת, ווארד פוארסה המשמש כמחליף, יוכל להתחרות ולהיות חלק מהחוויה. כעת מגיעה הגירסה של הספורטאים למה שאירע מאחורי הקלעים בנבחרת המזחלות.

זו הייתה הופעה היסטורית שהסתיימה בטעם מר. הנבחרת התחרתה בשני המקצים הראשונים, אך נעדרה מיום התחרויות האחרון ובו התקיים המקצה השלישי לפני הגמר, לאחר שהוועד האולימפי השעה את הנבחרת בעקבות דיווח כוזב על פציעה. הכל בגלל שחברי הנבחרת רצו לאפשר למחליף ווארד פוארסה, הדרוזי הראשון במשלחות ישראל ששימש כמחליף, להתחרות גם כן במשחקים האולימפיים.

גרסת הנבחרת מציגה זווית נוספת למה שאירע. ראשית, כל המתחרים בנבחרת המזחלות הבינו כי המקצה השלישי והאחרון לא ישפיע על המיקום של הנבחרת הישראלית בתחרות הרביעיות באולימפיאדת החורף, כך שלא תוכל לסיים במיקום טוב יותר או רע יותר לאחר היום הראשון בו הם התחרו בשני מקצים. כלומר, לדעתם לכאורה לא היה פה ניסיון לרמות או לבצע מעשה שאינו ספורטיבי, משום שהם יצאו מנקודת הנחה כי התוצאות של הנבחרת לא יושפעו מחילוף של אחד מארבעת חברי הנבחרת שכבר התחרו.

בנבחרת טענו כי אורי זיסמן היה זה שהציע בתחילה להתחלף עם ווארד פוארסה, משום שלפני חודש הוא עצמו ביקש דבר דומה כאשר חשב שיהיה המחליף של הנבחרת באולימפיאדת החורף. לאחר מכן, כך טוענים גורמים המעורים בפרטים, הוא ביקש שיתחלפו ספורטאים אחרים במקומו - או מנחם חן, שכבר התחרה עוד קודם בזוגות, או עומר כץ. אלא שבסופו של דבר, זיסמן הסכים לאפשר לפוארסה להתחרות במקומו כדי שיחווה את אולימפיאדת החורף - ולכן הודיע על פציעה של זעזוע מוח לכאורה.

נבחרת המזחלות של ישראל (IMAGO)

לטענת גורמים בנבחרת, אמו של אורי זיסמן הייתה מודעת להחלטה וכעסה על כך שהוא זה שהתבקש להתחלף. בעקבות זאת היא העלתה את הסוגיה בפני נציגי הוועד האולימפי, שקיימו שיחת בירור מול בנה אורי על מנת לוודא כי הוא אכן עדיין כשיר ובריא - ולא נפצע, כפי שדיווח למשלחת. לאחר שהספורטאי עצמו הודה בכך, בוועד האולימפי הישראלי הוחלט להשעות את הנבחרת ולהעמידה לוועדת משמעת בישראל על הפרה של כללי התחרות ועקרון הספורטיביות.

ההודעה של הנבחרת

בנבחרת המזחלות פרסמו הודעה ברשתות החברתיות ובה נכתב: “בגלל שהמיקום שלנו לקראת המקצה האחרון היה כמעט ידוע מראש, היה חשוב לנו שהמחליף שלנו יקבל את ההזדמנות להתחרות באולימפיאדת החורף. הקבוצה פעלה לבצע את החילוף, אך הנסיבות שבהן ביצענו את זה לא עמדו ברף שמאפשר לקבוצה לבצע שינוי בהרכב, ולכן פרשנו מהמקצה האחרון שלנו”.

בהודעת הנבחרת הוסיפו: “למרות שאנחנו מצטערים שזה לא הסתיים כפי שקיווינו, אנחנו גאים בהיסטוריה שעשינו בייצוג ישראל באולימפיאדת החורף ובהנחת התשתית לייצוג ישראלי נוסף בענף בשנים הבאות. הנבחרת היא לא רק קבוצה של אנשים, אנחנו משפחה. תודה שהייתם חלק מההרפתקה המדהימה הזו איתנו, ועל כל האהבה והתמיכה שהראיתם לנו לאורך הדרך. ישראל עשתה את זה, ואנחנו גאים במסע שכולנו עברנו יחד אתכם. אנחנו מצפים לראות אתכם שוב בקרוב”.