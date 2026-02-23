יום שני, 23.02.2026 שעה 09:49
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

בהפועל י-ם שמחים מהניצחון, מחמאות לווילי

האדומים חזרו למסלול הניצחונות אחרי שגברו על מכבי רמת גן. ווילי שהצטיין עם 20 נקודות קיבל מחמאות, ג׳יימס: ״הוא מפלצת, נותן לו המון ביטחון״

|
אוסטין ווילי (אורן בן חקון)
אוסטין ווילי (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים חזרה אתמול (ראשון) למסלול הניצחונות לאחר שגברה על מכבי רמת גן במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל. האדומים-לבנים מהבירה הגיעו לאולם זיסמן לאחר האכזבה מההדחה בחצי גמר גביע המדינה בראשון שעבר, ובתום 40 דקות של כדורסל, יונתן אלון וחניכיו רשמו את ניצחונם ה-12 העונה. הניצחון הושג הודות לרבע שלישי נהדר ותצוגת תכלית של אוסטין ווילי, שסיים את המשחק עם 20 נקודות, 9 ריבאונדים ו-5 חסימות.

במועדון היו מרוצים מהיכולת ההתקפית היציבה, כאשר הירושלמים קלעו יותר מ-20 נקודות בכל אחד מהרבעים. הרבע שבלט מעל כולם היה השלישי, בו הציגה הקבוצה הגנה נהדרת ועצרה את רמת גן על 13 נקודות בלבד. ירושלים ניצחה גם בקרב על הריבאונד והציגה יחס אסיסטים-איבודים עדיף על זה של יריבתה.

למרות הלחץ שהפעילה רמת גן ברבע הרביעי, ירושלים ידעה לשמור על היתרון. המאמן יונתן אלון, שנאלץ להסתדר ללא יובל זוסמן ונמרוד לוי הפצועים, השתמש בהרכבי פורוורדים יצירתיים שכללו את אייזיאה מובלי ואנת'וני לאמב - מהלך שסיפק פתרונות יעילים לאדומים. בתוך כך, בקבוצה התמוגגו מההתקדמות של אוסטין ווילי ושייכו זאת לעבודה הקשה של השחקן והצוות המלווה אותו.

יונתן אלון (רדאד גיונתן אלון (רדאד ג'בארה)

ג'וזאייה ג'ורדן ג'יימס: "העונה לא נגמרה בחצי הגמר"

"ידענו שלרמת גן יש קבוצה מוכשרת מאוד ושזה יהיה משחק של 40 דקות לוחמה", אמר ג'וזאייה ג'ורדן ג'יימסבסיום. "היינו צריכים להתאים את הקשיחות שלהם ולנסות לשחק חזק יותר. במחצית הראשונה הם היו קשוחים יותר, אבל בשנייה השגנו יתרון טוב והצלחנו לנצח".

מה הייתה האווירה בקבוצה אחרי ההפסד למכבי תל אביב בגביע? "היינו נסערים. המשחק ההוא הסתכם במי רצה את זה יותר ובמהלכי הקרבה, והם ניצחו בקרב הזה. היה לנו שבוע אימונים נהדר כדי להשתפר. ברור שהעונה שלנו לא נגמרת בגלל ההפסד בחצי הגמר. אחת המטרות הייתה הגביע ולא השגנו אותה, אבל יש לנו עוד שני תארים גדולים (האליפות והיורוקאפ) שאנחנו מנסים לזכות בהם, והעיניים שלנו נשואות אליהם עכשיו".

גג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס במאבק (ראובן שוורץ)

איך שומרים על דריכות עד למשחק הבא ביורוקאפ? "המאמן ידחוף אותנו. אלו לא אימונים שרק נכנסים וזורקים לסל, יש לנו חבורה שאוהבת להתחרות. אני יודע שנהיה יותר ממוכנים לפלייאוף היורוקאפ כי אנחנו דוחפים אחד את השני להשתפר כל יום. אנחנו מצפים לפגרה, אבל יודעים שכשנחזור זה יהיה ספרינט לקו הסיום".

על השילוב לצדם של לאמב ומובלי באותו הרכב: "זה נהדר. יש לנו כל כך הרבה הרכבים שאנחנו יכולים לשחק איתם, והלילה פשוט הצגנו את הרבגוניות שלנו. אלו שני שחקנים פנומנליים משני צידי המגרש וכיף לשחק עם כל החבר'ה האלה".

כמה ביטחון אוסטין ווילי נותן לכם על הפרקט? "הוא מפלצת. אנחנו יכולים לוותר בהגנה על חדירות בידיעה שאוסטין יחסום את הזריקה, ישנה אותה או ייקח את הריבאונד. בהתקפה הוא קולע באחוזים מטורפים. הוא שמיכת הביטחון שלנו, מישהו שאנחנו סומכים עליו בכל ערב והוא שחקן הדבק המושלם".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */