במכבי ת״א מרוצים: עשינו את זה קל מההתחלה

"עשינו את המשחק קל מההתחלה", אמרו אתמול (ראשון) במכבי תל אביב לאחר הניצחון על עירוני נס ציונה במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל. בסיום המשחק, עלתה קבוצתו של עודד קטש למאזן של 16 ניצחונות מול הפסד בודד. הצהובים הגיעו למחזור הנוכחי לאחר הזכייה בגביע המדינה ביום חמישי האחרון, כאשר במועדון ידעו שהמשחק יכול להפוך בקלות ל"מוקש", בטח לקראת המפגש מול מונאקו של ואסיליס ספאנוליס ביורוליג, אך תצוגת תכלית התקפית הספיקה למחזיקת הגביע במשחק החזרה של לוני ווקר.

היכולת בשני צידי המגרש הביאה את אנשי הקבוצה להחמיא לשחקנים כבר מהפתיחה. "לוני ווקר חזר עם המון אנרגיות וגור לביא היה נהדר", סיפרו במועדון. ווקר סיים את המשחק עם 18 נקודות ב-18 דקות, בעוד גור לביא קבע שיא קריירה פנטסטי של 31 נקודות והוסיף 6 ריבאונדים.

בסביבת הקבוצה החמיאו לכל מי שעלה על הפרקט, שכן החשש מירידת מתח אחרי הגביע היה ממשי. בפועל, חניכיו של קטש התנפלו על יריבתם כבר מהפתיחה עם רבע ראשון התקפי משובח של 36 נקודות ויתרון בן 19 נקודות. למרות שתחילת הרבע השלישי לא הייתה טובה ונס ציונה של מאיר טפירו הורידה את ההפרש ל-11, הגיעה התעוררות מחודשת וההפרש צמח בהתאם. "משחק טוב מאוד שלנו, היינו צריכים לסמן 'וי' וסימנו", ציינו במכבי.

זאק הנקינס ולוני ווקר (רועי כפיר)

למרות הרצף המרשים של 11 ניצחונות ליגה, במכבי מביטים הלאה: "צריך לרדת מהר מאוד לקרקע. מחכה לנו משחק חשוב ביום חמישי נגד מונאקו, זו אופרה אחרת". כזכור, בסיבוב הקודם הפסידו הצהובים לקבוצה מהנסיכות לאחר הארכה, כך שבכדי להשיג יתרון בשובר שוויון, יספיק להם ניצחון בנקודה (במשחק שלא יגיע להארכה). מכבי מגיעה למחזור ה-29 ביורוליג מהמקום ה-13 בטבלה, כשמאזנה עומד על 13 ניצחונות מול 15 הפסדים.

גור לביא: "לומד מקטש המון"

כוכב הערב, גור לביא, אמר בסיום: "היה לנו שבוע מרגש עם הגביע. ידענו שאנחנו צריכים לרדת לקרקע בשביל לנצח קבוצה טובה, ואני שמח שהצלחנו. הפנים ליום חמישי".

כשנשאל איך נמנעים מהמוקש לאחר ההיי של זכייה בגביע אמר: "קודם כל, אני מאוד חדש לעסק, פעם ראשונה שלי במעמדים כאלה. יש לנו חבר'ה בעלי ניסיון, הקפטן שלנו ג'ון, צוות המאמנים ושחקנים ישראלים וזרים שעברו את זה. הם מסבירים לנו מה החשיבות ואיך עושים את המעבר הזה".

גור לביא חוגג עם האוהדים (רועי כפיר)

"האם זו התקופה הטובה בקריירה שלי? אפשר לומר שאני שמח. היו לי רגעים טובים בקריירה בליגות שונות ובגילאים שונים, וזה בהחלט שבוע מרגש מאוד, גם אישית ובעיקר קבוצתית".

על משחק החזרה של לוני ווקר אמר: "לוני כמו לוני יודע לעשות את הדברים שלו, בשביל זה הוא פה. הוא הראה לנו את זה בעבר וגם השנה במכבי. לא היה לנו ספק שהוא הולך להופיע ולתת תצוגה כזאת".

לביא התייחס גם לעבודה תחת עודד קטש: "לפני שחתמתי אמרו לי תמיד על השיטה של עודד. אתם רואים מה זה. השטף, ההתקפה, הוא ממש כמו מנצח על הקבוצה. הוא תמיד אומר שהקבוצות שלו מתחברות מאוחר יותר במהלך השנה, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. אני באופן אישי לומד ממנו המון, מקשיב ומיישם כמה שאני מצליח, וכנראה זה עובד. כל פעם שקוראים לי לעלות למגרש אני נותן את כל כולי".