"הצליחו להרדים אותנו", חשש מפציעת כנעאן

הפועל באר שבע נעצרה. אחרי ארבעה ניצחונות רצופים, הקבוצה של רן קוז'וק סיימה אמש (ראשון) ב-1:1 מאכזב מול הפועל חיפה באצטדיון טרנר, תוצאה שהשאירה הרבה תחושת פספוס במועדון. "מנסים להרדים אותנו בכך שמאבק האליפות סגור, הפעם זה הצליח. הכל פתוח עד הרגע האחרון וככה אנחנו צריכים לשחק. פספסנו נקודות חשובות, אבל לא הגיע לנו לנצח", אמרו בבירת הנגב.

בבאר שבע לא הסתירו את האכזבה. מלבד קינגס קאנגווה, בצוות המקצועי הרגישו שרוב השחקנים לא הגיעו לרמה הרגילה שלהם ולא הציגו את היכולת שאפיינה את הרצף המרשים בשבועות האחרונים. הקצב היה נמוך, המשחק לא שטף, והתחושה הכללית הייתה שהקבוצה לא הצליחה לייצר את העוצמות הרגילות שלה בבית.

רן קוז'וק ביצע שני שינויים בהרכב לעומת זה שפתח בניצחון על מ.ס אשדוד: מתן בלטקסה פתח במקום ג'יבריל דיופ, שסבל מרגישות בקרסול, ואמיר גנאח הועדף על פני חמודי כנעאן. מי שלא נכלל בסגל כלל היה הקפטן מיגל ויטור, שנעדר בעקבות דלקת גרון וחום.

אכזבה בסיום (מרטין גוטדאמק)

נקודת האור היחידה היה שוב קאנגווה. הקשר המצוין המשיך את העונה הנהדרת שלו וכבש את שערו השמיני, כשהוא למעשה היחיד שהצליח להביא יצירתיות ואיום ממשי על שער היריבה. מנגד, דן ביטון שהיה המוציא לפועל העיקרי בחלק הראשון של העונה, כבר תשעה משחקים ללא שער, אבל בצוות המקצועי ינסו לתת לו ביטחון כדי שיחזור לסייע לקבוצה.

מצבו של כנעאן

לצד האכזבה מהתוצאה, בבאר שבע מודאגים גם ממצבו של כנעאן. הקשר נפצע במהלך ספרינט והחשש הראשוני הוא שמדובר בקרע בשריר הירך האחורי - פציעה שעלולה לגרום לו לסיים את העונה מוקדם מהצפוי. במועדון ממתינים לבדיקות נוספות כדי להבין את חומרת המצב, אך כבר עכשיו קיימת דאגה גדולה. גם מתן בלטקסה הוחלף בעקבות פציעה, אך במקרה שלו מדובר בכיווץ בלבד והוא צפוי להיות כשיר בקרוב.

כעת הפנים קדימה למשחק מול הפועל פתח תקווה. בבאר שבע מגדירים את ההתמודדות הזו כמוקש נוסף, במיוחד כשהמלאבסים נאבקת על מקום בפלייאוף העליון ויגיעו עם הרבה מוטיבציה וכלים מסוכנים. במועדון יודעים שאם הם רוצים להמשיך להיאבק בצמרת, הם חייבים לחזור למסלול הניצחונות כבר במחזור הקרוב.