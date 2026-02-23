יום שני, 23.02.2026 שעה 07:10
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

נקודה אדומה: האליפות תוכרע ברגע האחרון

האזינו לפודקאסט ב"ש: משמעות התוצאה מול הפועל חיפה, ניהול המשחק של קוז'וק, האם ביטון במשבר ולמה הדרומיים מתקשים להכריע משחקים בדקות האחרונות?

|
קינגס קאנגווה בסיום (מרטין גוטדאמק)
קינגס קאנגווה בסיום (מרטין גוטדאמק)

אחרי ארבעה ניצחונות רצופים הפועל ב״ש נעצרת ומאכזבת. החבורה של רן קוז׳וק רצתה לחבר ניצחון חמישי ברציפות, אבל לא הופיעה למשחק וסיימה רק ב-1:1 ביתי נגד הפועל חיפה שגם הייתה צריכה לנצח. בעקבות התיקו, הפער מהמקום השני עלול לחזור לארבע נקודות כשמכבי ת״א מהמקום השלישי הצליחה לצמק לתשע נקודות.

איציק כלפי ודובב גבאי בפרק חדש בפודקאסט הפועל ב״ש מסכמים את התיקו המאכזב בטרנר ומנסים להבין מה לא עבד בקבוצה. וגם: ניהול המשחק של קוז׳וק והחילופים שלא הצליחו להשפיע על המשחק, ב״ש צריכה להתספק בנקודה אחרי שבקלות הייתה יכולה לסיים בידיים ריקות, אבל מה שבטוח - איבוד הנקודות הזה מראה שהאליפות תוכרע ברגע האחרון.


עוד בפרק: האם דן ביטון נמצא במשבר, למה ב״ש מתקשה להכריע משחקים בדקות האחרונות והנתון המפתיע בעקבות זה, הפציעה של חמודי כנעאן, נקודת האור היחידה, וההכנות להפועל פ״ת.

