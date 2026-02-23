נקודה אדומה: האליפות תוכרע ברגע האחרון

אחרי ארבעה ניצחונות רצופים הפועל ב״ש נעצרת ומאכזבת. החבורה של רן קוז׳וק רצתה לחבר ניצחון חמישי ברציפות, אבל לא הופיעה למשחק וסיימה רק ב-1:1 ביתי נגד הפועל חיפה שגם הייתה צריכה לנצח. בעקבות התיקו, הפער מהמקום השני עלול לחזור לארבע נקודות כשמכבי ת״א מהמקום השלישי הצליחה לצמק לתשע נקודות.



איציק כלפי ודובב גבאי בפרק חדש בפודקאסט הפועל ב״ש מסכמים את התיקו המאכזב בטרנר ומנסים להבין מה לא עבד בקבוצה. וגם: ניהול המשחק של קוז׳וק והחילופים שלא הצליחו להשפיע על המשחק, ב״ש צריכה להתספק בנקודה אחרי שבקלות הייתה יכולה לסיים בידיים ריקות, אבל מה שבטוח - איבוד הנקודות הזה מראה שהאליפות תוכרע ברגע האחרון.



עוד בפרק: האם דן ביטון נמצא במשבר, למה ב״ש מתקשה להכריע משחקים בדקות האחרונות והנתון המפתיע בעקבות זה, הפציעה של חמודי כנעאן, נקודת האור היחידה, וההכנות להפועל פ״ת.