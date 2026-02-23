בוסטון ניצחה את הלייקרס, טריפל דאבל ליוקיץ'

לילה עמוס קיבלנו ב-NBA: מעבר לפציעה של דני אבדיה במשחק של פורטלנד מול פיניקס, בוסטון השלימה סוויפ עונתי על הלייקרס בלוס אנג’לס, גולדן סטייט עצרה את דנבר למרות סגל חסר, ניו יורק המשיכה לנצח על חשבון שיקגו המדשדשת, פילדלפיה התפוצצה במינסוטה, הקליפרס הפסידו לאורלנדו, טורונטו הביסה את מילווקי ללא יאניס אנטטוקומפו, דאלאס קטעה רצף של 10 הפסדים ושארלוט חגגה ערב שלשות אדיר בוושינגטון.

לוס אנג’לס לייקרס – בוסטון 111:89

במפגש בין שתי האימפריות הגדולות בתולדות הליגה, עם 35 אליפויות משותפות, ידה של בוסטון הייתה על העליונה. ג’יילן בראון הוביל עם 32 נקודות, שמונה ריבאונדים ושבעה אסיסטים, בעוד פייטון פריצ’ארד התפוצץ עם 30 נקודות ושש שלשות. השניים קלעו 19 נקודות כל אחד במחצית השנייה, ושלשה של פריצ’ארד 3:24 לסיום סגרה עניין.

מנגד, לוקה דונצ’יץ’ קלע 25 נקודות ולברון ג’יימס הוסיף 20 והגיע ל-43,000 נקודות בקריירה וגם לציון דרך של 1,600 משחקי עונה סדירה. למרות זאת, הלייקרס נעצרו באחת מתצוגות ההתקפה החלשות שלהם העונה והפסידו בפעם השלישית תוך שבועיים לסלטיקס.

גולדן סטייט - דנבר 117:128

למרות חסרונם של סטף קרי, קריסטפס פורזינגיס וג’ימי באטלר, הווריירס גברו על הנאגטס ועצרו רצף של שני הפסדים. ברנדין פודזיימסקי להט בדקות ההכרעה עם 12 מ-18 נקודותיו בחמש הדקות האחרונות והוסיף 15 ריבאונדים ותשעה אסיסטים, בעוד אל הורפורד צלף שש שלשות וסיים עם 22 נקודות. גם מוזס מודי בלט עם 23 נקודות.

ניקולה יוקיץ' וחבריו (רויטרס)

ניקולה יוקיץ’ רשם עוד טריפל דאבל אדיר של 25 נקודות, 20 ריבאונדים ו-12 אסיסטים - החמישי שלו בשבעה משחקים וה-183 בקריירה, אך דנבר, שהגיעה אחרי ניצחון ב-54 הפרש על פורטלנד, לא הובילה כלל במחצית הראשונה ונכנעה לריצת 8:19 של המארחת בסיום.

שיקגו – ניו יורק 105:99

הניקס המשיכו במומנטום עם ניצחון שני ברציפות, בעוד הבולס ספגו הפסד תשיעי ברצף. קארל אנתוני טאונס רשם דאבל דאבל 39 העונה (28 נקודות ו-11 ריבאונדים), הכי הרבה בליגה, והכריע במאני טיים עם שש נקודות רצופות אחרי שהבולס עלו ליתרון.

ג’יילן ברונסון תרם 19 נקודות ותשעה אסיסטים, ומיקל ברידג’ס קבר שלשה קריטית 27 שניות לסיום. שיקגו ששוב שיחקה בסגל חסר, לא הצליחה לשמור על יתרון קטן בדקות ההכרעה ונכנעה. מטאס בוזליס קלע 15 נקודות.

קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

מינסוטה – פילדלפיה 135:108

הסיקסרס עצרו רצף של ארבעה הפסדים עם תצוגה התקפית. טייריס מקסי להט עם 39 נקודות ושמונה אסיסטים, ו-וי.ג’יי אדג’קומב קבע שיא קריירה עם שש שלשות ו-24 נקודות. הסיקסרס הובילו לאורך כל המשחק ולא השאירו סיכוי למארחת.

פילדלפיה שוב שיחקה ללא ג’ואל אמביד, אך קיבלה תרומה רחבה מהספסל ומהקלעים. אנתוני אדוארדס קלע 28 נקודות למינסוטה, אך הקבוצה חסרה את רודי גובר (השעיה) ונאז ריד, ונעצרה אחרי שלושה ניצחונות רצופים.

לוס אנג’לס קליפרס – אורלנדו 111:109

אחרי ההפסד בדרבי, הקליפרס נוצחו שוב במשחק שבו היו בפיגור לאורך רובו. קוואי לנארד הוביל את המארחים עם 37 נקודות ושמונה ריבאונדים, אבל זה לא הספיק. בנדיקט מת’ורין עלה מהספסל כדי להוסיף 21 נקודות ותשעה כדורים חוזרים, ג’ורדן מילר קלע 14 נקודות וברוק לופז 10.

אצל המג’יק כיכב דזמונד ביין עם 36 נקודות. פאולו באנקרו הוסיף 16 נקודות, שמונה אסיסטים ושבעה ריבאונדים, וונדל קרטר ג’וניור רשם דאבל דאבל של 15 נקודות ו-14 ריבאונדים, וטריסטן דה סילבה סיים עם 13 נקודות.

מילווקי – טורונטו 122:94

הראפטורס הביסו את הבאקס שנעצרו אחרי שלושה ניצחונות רצופים. עמנואל קוויקלי בלט עם 32 נקודות (5 מ-11 לשלוש) ותשעה אסיסטים, וברנדון אינגרם הוסיף 22.

מילווקי שוב חסרה את יאניס אנטטוקומפו, שהחמיץ משחק 11 ברציפות, ואחרי קאמבק קצר ברבע השלישי, הבאקס קרסו מול ריצת 0:10 של האורחת. הראפטורס הובילו עד 20 הפרש וסגרו עניין מוקדם ברבע האחרון. ראיין רולינס וקווין פורטר ג’וניור (10 אסיסטים) קלעו 21 נקודות כל אחד.

אינדיאנה – דאלאס 134:130

אחרי עשרה הפסדים רצופים, המאבריקס סוף סוף חייכו עם ניצחון חוץ. כריס מידלטון קלע 25 נקודות והוסיף שבעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים, פי.ג’יי וושינגטון תרם 23 ומרווין בייגלי רשם דאבל־דאבל של 12 נקודות ו-11 ריבאונדים.

פסקל סיאקם חזר והצטיין עם 30 נקודות אצל אינדיאנה, שחסרה מספר שחקנים מרכזיים ולא הצליחה להשלים מהפך למרות שהתקרבה למרחק שלוש נקודות ברבע האחרון. דאלאס הובילה רוב המשחק וידעה לשמור על היתרון עד הסיום.

וושינגטון – שארלוט 129:112

הורנטס השלימו סוויפ עונתי עם הצגה התקפית מול הוויזארדס. לאמלו בול צלף שיא קריירה של 10 שלשות וסיים עם 37 נקודות, בעוד קון קנופל הוסיף 28 וברנדון מילר 22.

ההורנטס קברו 12 מ-14 זריקות מחוץ לקשת ברבע השלישי וברחו ליתרון דו-ספרתי שלא נמחק. וושינגטון שקיוותה לרצף של שלושה ניצחונות לראשונה מזה שנה, נעצרה ונשארה בתחתית המזרח.