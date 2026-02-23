אחרי 59 שניות: דני אבדיה נפצע בגבו ולא חזר

דני אבדיה מתמודד כבר תקופה ארוכה עם פציעה בגבו והלילה (בין ראשון לשני) הגיעו תמונות מדאיגות מהמשחק בין פורטלנד לפיניקס. הפורוורד הישראלי עלה לשחק, אבל החזיק על הפרקט 59 שניות בלבד לפני שנאלץ לרדת בשל כאבים בגב התחתון, ובלעדיו הטרייל בלייזרס ניצחו 77:92.

כבר במהלך ההתקפה השנייה של פורטלנד, אבדיה קיבל את הכדור עם הגב לסל מול ראיין דאן, הסתובב והוציא מסירה לדונובן קלינגן. למרות מגע מינימלי במהלך, הפורוורד הישראלי תפס מיד את הגב התחתון ונראה סובל מכאבים. אבדיה צעד לעבר הספסל בזמן שהסאנס יצאו להתקפה, וג’רמי גרנט ביצע עבירה מכוונת כדי לעצור את המשחק ולאפשר חילוף.

אבדיה ירד לספסל כשעל השעון 11:01 דקות לסיום הרבע הראשון ומשם המשיך ישירות לחדר ההלבשה. זמן קצר לאחר מכן הודיעו הבלייזרס כי הוא לא ישוב למשחק בשל פציעה בגב התחתון.

דני אבדיה מול ראיין דאן (רויטרס)

ניהול עומסים שלא הספיק

עוד לפני פתיחת המשחק הוגדר אבדיה ”בספק” בשל ניהול עומסים לפציעה בגב. מאמן פורטלנד, טיאגו ספליטר, ציין במסיבת העיתונאים לפני המשחק כי השחקן יעבור חימום ורק לאחר מכן תתקבל החלטה סופית לגבי שיתופו. בסופו של דבר הוא עלה בחמישייה, אך כאמור לא הצליח להמשיך מעבר לדקה הראשונה.

הבעיות בגבו של אבדיה החלו ב-11 בינואר, אז סבל ממתיחה בגב התחתון מול ניו יורק. מאז החמיץ 10 מתוך 17 המשחקים האחרונים של פורטלנד בשל הכאבים המתמשכים.

במשחק עצמו, פורטלנד ניצחה בזכות הרבעים השני (20:27) והשלישי (17:24) כשהיא מקבלת תרומה משמעותית מדונובן קלינגן (23 נקודות ו-13 ריבאונדים) ומג’רמי גרנט (23 נקודות). טומאני קמארה הוסיף 12 נקודות ו-11 ריבאונדים, וסקוט הנדרסון עלה מהספסל כדי לקלוע 11 נקודות. מנגד, 18 נקודות של קולין גילספי לא הספיקו לפיניקס, ג’יילן גרין הוסיף 13.