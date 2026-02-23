יום שני, 23.02.2026 שעה 07:37
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%6017-646255דטרויט פיסטונס
68%6017-648956בוסטון סלטיקס
64%6380-668158ניו יורק ניקס
60%6702-690458קליבלנד קאבלירס
59%6524-661658טורונטו ראפטורס
54%6209-623554אורלנדו מג'יק
53%6689-669158פילדלפיה 76'
47%6995-689759אטלנטה הוקס
47%6925-701159מיאמי היט
47%6678-684359שארלוט הורנטס
45%6318-613255מילווקי באקס
44%7058-686659שיקגו בולס
29%6419-603056ברוקלין נטס
29%6693-618655וושינגטון וויזארדס
28%6961-649858אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6267-682758אוקלהומה ת'אנדר
72%6037-641654סן אנטוניו ספרס
65%6053-634955יוסטון רוקטס
63%6823-706959דנבר נאגטס
58%6841-703859מינסוטה טימברוולבס
58%6327-643857פיניקס סאנס
55%6592-673358גולדן סטייט ווריורס
54%6595-648557לוס אנג'לס לייקרס
48%6214-621456לוס אנג'לס קליפרס
47%6875-674258פורטלנד בלייזרס
39%6501-638756דאלאס מאבריקס
34%6661-646556ממפיס גריזליס
32%7174-679457יוטה ג'אז
29%6760-644356ניו אורלינס פליקנס
22%7008-640758סקרמנטו קינגס

אחרי 59 שניות: דני אבדיה נפצע בגבו ולא חזר

אחרי שהוגדר בספק בעקבות ניהול עומסים עקב הפציעה בגבו, בסוף כוכב פורטלנד עלה לפרקט, אבל סבל מכאבים. בלעדיו, הבלייזרס ניצחו 77:92 את פיניקס

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה מתמודד כבר תקופה ארוכה עם פציעה בגבו והלילה (בין ראשון לשני) הגיעו תמונות מדאיגות מהמשחק בין פורטלנד לפיניקס. הפורוורד הישראלי עלה לשחק, אבל החזיק על הפרקט 59 שניות בלבד לפני שנאלץ לרדת בשל כאבים בגב התחתון, ובלעדיו הטרייל בלייזרס ניצחו 77:92.

כבר במהלך ההתקפה השנייה של פורטלנד, אבדיה קיבל את הכדור עם הגב לסל מול ראיין דאן, הסתובב והוציא מסירה לדונובן קלינגן. למרות מגע מינימלי במהלך, הפורוורד הישראלי תפס מיד את הגב התחתון ונראה סובל מכאבים. אבדיה צעד לעבר הספסל בזמן שהסאנס יצאו להתקפה, וג’רמי גרנט ביצע עבירה מכוונת כדי לעצור את המשחק ולאפשר חילוף.

אבדיה ירד לספסל כשעל השעון 11:01 דקות לסיום הרבע הראשון ומשם המשיך ישירות לחדר ההלבשה. זמן קצר לאחר מכן הודיעו הבלייזרס כי הוא לא ישוב למשחק בשל פציעה בגב התחתון.

דני אבדיה מול ראיין דאן (רויטרס)דני אבדיה מול ראיין דאן (רויטרס)

ניהול עומסים שלא הספיק

עוד לפני פתיחת המשחק הוגדר אבדיה ”בספק” בשל ניהול עומסים לפציעה בגב. מאמן פורטלנד, טיאגו ספליטר, ציין במסיבת העיתונאים לפני המשחק כי השחקן יעבור חימום ורק לאחר מכן תתקבל החלטה סופית לגבי שיתופו. בסופו של דבר הוא עלה בחמישייה, אך כאמור לא הצליח להמשיך מעבר לדקה הראשונה.

הבעיות בגבו של אבדיה החלו ב-11 בינואר, אז סבל ממתיחה בגב התחתון מול ניו יורק. מאז החמיץ 10 מתוך 17 המשחקים האחרונים של פורטלנד בשל הכאבים המתמשכים.

במשחק עצמו, פורטלנד ניצחה בזכות הרבעים השני (20:27) והשלישי (17:24) כשהיא מקבלת תרומה משמעותית מדונובן קלינגן (23 נקודות ו-13 ריבאונדים) ומג’רמי גרנט (23 נקודות). טומאני קמארה הוסיף 12 נקודות ו-11 ריבאונדים, וסקוט הנדרסון עלה מהספסל כדי לקלוע 11 נקודות. מנגד, 18 נקודות של קולין גילספי לא הספיקו לפיניקס, ג’יילן גרין הוסיף 13.

