יום שני, 23.02.2026 שעה 08:12
ספורט אחר  >> טניס

תואר שלישי בקריירה: קורדה זכה בדלריי ביץ'

האמריקאי גבר 4:6, 3:6 על טומי פול בדרבי בגמר בפלורידה, התגבר על הרוחות העזות והבטיח את הגביע לראשונה מאז 2024. יחזור לטופ 40 בדירוג העולמי

|
סבסטיאן קורדה בפעולה בדרך לניצחון. (אימאגו)
סבסטיאן קורדה בפעולה בדרך לניצחון. (אימאגו)

סבסטיאן קורדה רשם הלילה (בין ראשון לשני) הישג מרשים כשזכה בטורניר דלריי ביץ' (ATP 250) בפלורידה. הטניסאי האמריקאי בן ה-25 גבר בגמר כל-אמריקאי על חברו טומי פול בתוצאה 4:6, 3:6, והניף את התואר השלישי בקריירה שלו, והראשון מאז הזכייה בוושינגטון ב-2024.

המשחק התנהל תחת תנאי מזג אוויר מאתגרים במיוחד, כאשר רוחות עזות הקשו על שני השחקנים לפתח את משחקם הרגיל ופגעו בתזמון החבטות. המערכה הראשונה הייתה צמודה ומאוזנת עד למצב של 4:4, אז הצליח קורדה להשיג את השבירה הקריטית ולסגור את המערכה לטובתו.

סבסטיאן קורדה נלחם בגמר (אימאגו)סבסטיאן קורדה נלחם בגמר (אימאגו)

בפתח המערכה השנייה נראה היה שפול, המדורג חמישי בטורניר, מצליח לייצר מומנטום כשהוא שבר ראשון ועלה ליתרון 0:1. אולם, פול הגיע לגמר לאחר חצי גמר מתיש שנמשך למעלה משעתיים מול לרנר טיין, והעייפות נתנה את אותותיה. קורדה ניצל זאת, שבר מיד בחזרה וזכה בשישה מתוך שמונת המשחקונים האחרונים במשחק. הדרמה הגיעה לשיאה במשחקון ההכרעה, כאשר קורדה נקלע לפיגור 40:0 על ההגשות שלו, אך גילה אופי יוצא דופן, הציל ארבע נקודות שבירה והבטיח את הניצחון בסטייל.

"זה היה מורכב, שנינו נאבקנו שם בחוץ והרוח הייתה סופר חזקה", אמר קורדה בסיום המשחק. "נולדתי וגדלתי בפלורידה, אז אני רגיל לרוח במידה מסוימת, אבל זה היה קיצוני ללא ספק. רק ניסיתי להכניס את הכדור למגרש".

עבור קורדה, שמדורג כרגע במקום ה-50 בעולם לאחר עונה שכללה פציעות וחוסר יציבות, מדובר בשבוע חלומי. הוא איבד מערכה אחת בלבד לאורך כל הטורניר וגבר בדרך לתואר על שלושה שחקנים מהטופ-25, כולל ניצחון יוקרתי על המדורג שני בטורניר, קספר רוד, ועל פלאביו קובולי בחצי הגמר. הזכייה צפויה להקפיץ אותו חזרה לטופ 40 בדירוג ה-ATP העולמי.

סבסטיאן קורדה חוגג עם גביע האליפות. (אימאגו)סבסטיאן קורדה חוגג עם גביע האליפות. (אימאגו)

זהו הגמר החמישי בהיסטוריה של הטורניר שהפגיש שני אמריקאים, וקורדה הפך לאמריקאי התשיעי שזוכה בתואר בדלריי ביץ', כשהוא סוגר מעגל לאחר שהפסיד בגמר הטורניר ב-2021. מנגד, טומי פול יתנחם בכך שנקם בטיילור פריץ, המדורג ראשון, מוקדם יותר השבוע, אך ירד מנוצח בגמר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */