"עם סגל כזה מההתחלה היינו בפלייאוף העליון"

מאמן הפועל חיפה חיים סילבס גרף אתמול (ראשון) לא מעט מחמאות לאחר התיקו 1:1 של חניכיו בטרנר מול המוליכה הפועל באר שבע. המילים הטובות הגיעו בעיקר בזכות העמידה הטקטית, כאשר הפועל חיפה הפתיעה את ב"ש, לחצה ויצאה להתקפות מעבר מסוכנות ובכך הצליחה להיות דומיננטית מאוד בעיקר במחצית הראשונה.

בקבוצה טוענים שעם קצת יותר ריכוז ליד שער היריבה הקבוצה הייתה כובשת יותר משער אחד: "הגענו למלא מצבים והבכנו את ב"ש בבית שלה. חבל שלא השכלנו לחזור עם שלוש נקודות כדי לברוח יותר מהמקום הלפני אחרון. הגיעו לכאן זרים ברמה מאוד גבוהה. אם היינו בסגל הזה מתחילת העונה היינו בקלות בפלייאוף העליון" אמרו.

בחודש האחרון במשחקי החוץ בטדי, במושבה ואתמול, הקבוצה הוציאה חמש נקודות, דבר שיכול לעודד את הבעלים יואב כץ שהשקיע בחלון העברות בינואר הרבה מאוד כסף כדי שהקבוצה שלו תיחלץ מאימת הירידה. כץ: "אם מסתכלים מאז הגעתו של חיים סילבס גם על ההפסד מול מ.ס אשדוד, הרי שבארבעת המשחקים האחרונים יש לנו 45 אחוזי הצלחה שזה יפה מאוד. השחקנים נותנים מעצמם, האווירה מצוינת. יש תשעה משחקים עד סיום העונה וזה יהיה המבחן שלנו. אנחנו צריכים לשרוד בליגה, זה הדבר העיקרי. כל משחק הוא שונה. נגד ב"ש אתמול הצגנו את המחצית הראשונה הכי טובה שלנו העונה".

חיים סילבס (מרטין גוטדאמק)

אחרי שנפצע והוחלף, נאווי יעבור MRI

נראה שצירוף תשעה שחקנים בחלון העברות בינואר הצליח לגרום לתחרות גדולה לא רק במאבק על חולצת ההרכב אלא גם על חולצת הסגל. במחזור הקרוב הפועל חיפה תארח את מכבי תל אביב שחזרה למאבק על האליפות. הפועל חיפה תגיע עם שאיפות משלה: להמשיך ולברוח מהתחתית. רוי נאווי שנפצע והוחלף במהלך המשחק ייבדק על מנת לאבחן את חומרת פציעתו. הקשר נפגע באותה הברך בה קרע את הצולבת לפני שנה ויעבור בדיקת MRI.