ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מול בית"ר, לוי ישמור על ההרכב שניצח את ריינה

מכבי נתניה יודעת שהיא חייבת לנצח הערב ב-20:30, האריס ישוב לסגל, פדריניו ייכלל. אוהדי האורחת רכשו את כל הכרטיסים למזרחי. וגם: אלו שייעדרו

|
רוני לוי (חג'אג' רחאל)
רוני לוי (חג'אג' רחאל)

דריכות גדולה במכבי נתניה לקראת המשחק הערב (שני, 20:30) מול בית"ר ירושלים, כאשר היהלומים יודעים שכל תוצאה חוץ מניצחון ביתי, תהפוך את המטרה להשתחל לפלייאוף העליון לקשה מאוד.

למרות שהתלבט, עושה רושם שהמאמן רוני לוי יפתח באותו ההרכב שניצח את מכבי בני ריינה 0:4 בשבוע שעבר. המאמן שקל אם לפתוח עם וילאן סיפריאן בקישור, כאשר גם ג'וניור דיומנדה בלט באימונים האחרונים, אך באסם זערורה צפוי להמשיך ולקבל את הקרדיט.

לאחר מספר שבועות, ווילסון האריס ששב מפציעה יחזור לסגל, אך מי שלא יהיו בו הם סאהר תאג'י ולואי חילף ששוב נפצעו וכמו כן השוער עומר ניראון, שעדיין לא חזר לאימונים. לוי ביקש משחקניו שלא לחשוב על שני המשחקים האחרונים ולהתרכז רק במשחק הערב, כאשר הוא יפגוש את ברק יצחקי, אותו אימן.

עומר ניראון. עדיין לא חזר לאימונים (דיגיטל מכבי נתניה)עומר ניראון. עדיין לא חזר לאימונים (דיגיטל מכבי נתניה)

קרוב ל-7,000 אוהדי בית”ר ירושלים יגיעו לנתניה

לאחר שאוהדי נתניה לא רכשו 1,000 כרטיסים שהיו מובילים להקצאת מרבית היציע המזרחי לאוהדי היהלומים, קבוצת החוץ רכשה קרוב ל-7,000 כרטיסים ותמלא אותו באוהדיה, בטח אחרי איבוד הנקודות של הפועל ב"ש אמש מול הפועל חיפה.

נתניה עוד לא הצליחה למלא את היציע המערבי כשנותרו מאות בודדות של כרטיסים ובמועדון הבהירו כי אוהדי בית"ר שיהיו ביציעי נתניה יוצאו מתחומי האצטדיון וכספם לא יוחזר. עוד נכתב כי בעלי מנויים שיעבירו את כרטיס המנוי שלהם לאוהדי בית"ר המנוי שלהם יבוטל לאלתר.

אוהדי בית"ר ירושלים יגיעו בהמוניהם לנתניה (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים יגיעו בהמוניהם לנתניה (רדאד ג'בארה)

ייערך טקס לבוריס אינו ולוויקטור סרוסי ז”ל

לפני פתיחת המשחק, נתניה תערוך טקס לאקס הקבוצה בוריס אינו שהצטרף ליריבה בחלון ההעברות של חודש ינואר. טקס נוסף ייערך לשחקן העבר של המועדון, ויקטור סרוסי ז"ל, שהלך לעולמו לפני כשבועיים.

הרכב משוער: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, בקארי קונאטה, רותם קלר, עזיז אוואטרה, באסם זערורה, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאוס דאבו.

