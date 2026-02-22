יום שני, 23.02.2026 שעה 00:11
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%6017-646255דטרויט פיסטונס
67%5928-637855בוסטון סלטיקס
63%6281-657657ניו יורק ניקס
60%6702-690458קליבלנד קאבלירס
58%6430-649457טורונטו ראפטורס
53%6100-612453אורלנדו מג'יק
53%6581-655657פילדלפיה 76'
47%6891-678258אטלנטה הוקס
47%6925-701159מיאמי היט
47%6566-671458שארלוט הורנטס
46%6196-603854מילווקי באקס
45%6953-676758שיקגו בולס
30%6564-607454וושינגטון וויזארדס
29%6304-592655ברוקלין נטס
28%6827-636857אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6267-682758אוקלהומה ת'אנדר
72%6037-641654סן אנטוניו ספרס
65%6053-634955יוסטון רוקטס
64%6695-695258דנבר נאגטס
59%6706-693058מינסוטה טימברוולבס
59%6235-636156פיניקס סאנס
55%6484-639656לוס אנג'לס לייקרס
54% 6475-660557גולדן סטייט ווריורס
49%6103-610555לוס אנג'לס קליפרס
46%6798-665057פורטלנד בלייזרס
38%6371-625355דאלאס מאבריקס
34%6661-646556ממפיס גריזליס
32%7174-679457יוטה ג'אז
29%6760-644356ניו אורלינס פליקנס
22%7008-640758סקרמנטו קינגס

מסתדרת בלי שיי: אוקלהומה גברה על קליבלנד

האלופה עצרה ליריבה שלה רצף מרשים של שבעה ניצחונות וממשיכה לארוב לדטרויט במטרה לסיים עם המאזן הטוב בליגה. 22 נק' לג'ו, 20 למיצ'ל והארדן מנגד

|
צ'ט הולמגרן עולה לסל (רויטרס)
צ'ט הולמגרן עולה לסל (רויטרס)

האולסטאר נגמר וכעת מגיעה הישורת האחרונה של העונה ב-NBA, כשכמו מידי יום ראשון גם היום נערכו מספר משחקים מוקדמים בשעון ישראל. תחילה אוקלהומה סיטי גברה במשחק גדול על קליבלנד עם 113:121, ובהמשך מילווקי תארח את טורונטו (22:30) וגולדן סטייט את דנבר (22:30).

אוקלהומה סיטי (44:14) – קליבלנד קאבלירס (36:22) 113:121

האלופה המשיכה להסתדר ללא שיי גילג’ס אלכסנדר ורשמה ניצחון שני ברציפות, כשהיא ממשיכה לארוב לדטרויט במטרה להשיג את המאזן הטוב בליגה כדי לארח בפלייאוף עד הגמר כולל. יתרה מכך, המארחת עצרה לקאבס רצף מרשים של שבעה ניצחונות, כל זאת הודות לשבעה שחקנים שקלעו בספרות כפולות, איזייאה ג’ו מעל כולם עם 22 נק’. בצד המפסיד, דונובן מיצ’ל וג’יימס הארדן קלעו 20 נקודות, שלא הספיקו כמובן.

