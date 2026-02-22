מסתדרת בלי שיי: אוקלהומה גברה על קליבלנד

האולסטאר נגמר וכעת מגיעה הישורת האחרונה של העונה ב-NBA, כשכמו מידי יום ראשון גם היום נערכו מספר משחקים מוקדמים בשעון ישראל. תחילה אוקלהומה סיטי גברה במשחק גדול על קליבלנד עם 113:121, ובהמשך מילווקי תארח את טורונטו (22:30) וגולדן סטייט את דנבר (22:30).

אוקלהומה סיטי (44:14) – קליבלנד קאבלירס (36:22) 113:121

האלופה המשיכה להסתדר ללא שיי גילג’ס אלכסנדר ורשמה ניצחון שני ברציפות, כשהיא ממשיכה לארוב לדטרויט במטרה להשיג את המאזן הטוב בליגה כדי לארח בפלייאוף עד הגמר כולל. יתרה מכך, המארחת עצרה לקאבס רצף מרשים של שבעה ניצחונות, כל זאת הודות לשבעה שחקנים שקלעו בספרות כפולות, איזייאה ג’ו מעל כולם עם 22 נק’. בצד המפסיד, דונובן מיצ’ל וג’יימס הארדן קלעו 20 נקודות, שלא הספיקו כמובן.