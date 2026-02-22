"ביכולת הזאת נמצא את עצמנו מהר במקום אחר"

הפועל ב”ש יכולה לצאת מאוכזבת מהמשחק הערב (ראשון) בטרנר, לאחר שלא הרשימה ובסופו של דבר יצאה עם 1:1 בלבד מול הפועל חיפה. כעת, בית”ר ירושלים תוכל לצמצם מחר את הפער שלה מהדרומיים בפסגה לארבע נקודות בלבד.

מאמן הפועל ב”ש, רן קוז’וק, דיבר בסיום: “התוצאה משקפת, יכולת לא טובה שלנו בלשון המעטה. אני לא חושב שהפועל חיפה לחצה אלא סגרה זוויות, שיחקנו מאוד לאט ולא תפסנו את העמדות שהיינו צריכים לתפוס. הבנתי מהר מאוד שבסוף המשחק צריך ללכת לרוחב שלו.

“במחצית הראשונה שיחקנו מאוד מאוד צר, ובמחצית השנייה שיניתי את השיטה ל-3 בלמים אבל בסוף זה פתרון קוסמטי למשחק הזה. אנחנו צריכים לדבוק בעקרונות שלנו כי אחרת אנחנו עוד קבוצה בליגה”.

רן קוז'וק וחיים סילבס מתחבקים לפני השריקה (מרטין גוטדאמק)

על הלחץ שהשחקנים מרגישים: “בסוף היכולת לא הייתה טובה וזאת השורה התחתונה. אם זאת תהיה היכולת שלנו אנחנו מהר מאוד נמצא את עצמנו במקום אחר. צריך להבין מה לא עבד ולתקן בשבוע הבא”.

על הרכש שהביאו: “ייקח להם זמן להשתלב, לא פשוט להגיע לקבוצה שמשחקת כדורגל מסוים באמצע העונה. ג’בון נכנס לסיטואציה לא פשוטה, לאט לאט נצטרך להכניס אותם למבנה שלנו”.

ג'בון איסט ומוחמד אבו רומי (מרטין גוטדאמק)

על הפועל פ”ת בשבוע הבא: “אין יריבות קלות, לא היו אף פעם, כל היריבות והמשחקים קשים. בין אם זה קבוצות מהחלק העליון או מהחלק התחתון. נצטרך לעשות את הדברים שאנחנו יודעים לעשות כדי שיהיה לנו יתרון מסוים, ואם לא אז לא יהיה לנו”.

“הגענו למספיק מצבים כדי לנצח את המשחק”

מאמן הפועל חיפה חיים סילבס אמר לאחר ה-1:1: “אני חושב שיש לנו קבוצה טובה שצריך לתת לה לשחק. עשינו מה שהיינו צריכים לעשות, אני מאוד מאוכזב מהתוצאה, אחרי מחצית ראשונה יוצאת מן הכלל לא הצלחנו לרדת מובילים. מחצית שנייה כבר היה לנו הרבה יותר קשה.

חיים סילבס (מרטין גוטדאמק)

“ידעתי שככל שילך הזמן נצטרך לעוד הזדמנות או שתיים כדי לקחת 3 נקודות. החטאנו המון מצבים שהיו מסבכים את ב”ש הרבה יותר. היה לנו יותר קשה במחצית השנייה, בסופו של דבר אני גאה בבחורים ובמאבק שהם נתנו פה. וגם בקהל שהגיע ועודד בלי הפסקה".

“מחצית שנייה הם התחילו להזיז את הכדור, היה קשה לתורג’מן עם הדרך לכסות את השטח שהיינו צריכים. יצאנו ל-3 ו-4 על 3 אבל נגמר לנו הכוח. אם היינו מצליחים לנצח את הדבר הזה אז היינו מגיעים ליותר מצבים, אבל זה דיי מובן שב”ש פה, במוד הזה והם הקהל הזה ידחפו אותנו אחורה. עמדנו בזה בגבורה והגענו למספיק מצבים כדי לנצח את המשחק הזה”.

על הרכש שהגיע בינואר: “שאפו ליואב ולכל מי שעוסק במלאכה, הקבוצה הזאת שינתה את פניה, היום הוכחנו שאנחנו קבוצה שמסוגלת להסתכל בלבן של העיניים לכל קבוצה ובכל מגרש”.

שחקני הפועל חיפה בטירוף (מרטין גוטדאמק)

על המחשבות לקראת מכבי ת”א: “נבנה את השבוע, נתארגן. הקהל מתחיל להתחבר לקבוצה והוא יגיע. נקווה לתת הופעה טובה. אני לא יודע לספר לך מה קרה לרועי נאווי אבל אני חרד כמוך, מקווה שזאת לא פציעה קשה ורק חבלה”.

“היה משחק אמוציונלי, אני מוקיר תודה לקהל”

גם אקס הפועל ב”ש, אלון תורג’מן, התראיין: “באנו למגרש הכי קשה בארץ, שיחקנו ונלחמנו והשארנו 2000% על המגרש. במחצית הראשונה הגענו לכמה מצבים שאם היינו יותר מרוכזים היינו יכולים לעשות את זה. ככה יצא, נתמודד עם זה”.

על ההתחלה בקבוצה: “הגעתי בכושר טוב ועשיתי גול גם במשחק בגביע, אני שמח שאני ממשיך בכושר הטוב ועוזר לקבוצה. יש לנו מטרות מאוד קריטיות, הראשונה שבהן היא להישאר בליגה.

שחקני הפועל חיפה חוגגים עם אלון תורג'מן (רועי כפיר)

“היה משחק מאוד אמוציונלי, המשפחה שלי הייתה פה, אני מוקיר תודה לקהל הזה והם הראו כמה אהבה הייתה בינינו. אני בפרק אחר עכשיו. קיבלתי מכה חזקה, אני וניב נכנסנו ברך בברך, אני חושב שזו רק מכה חזקה, נטפל בזה ונגיע מוכנים למכבי ת”א.

“מכתירים את האלופה בסוף מאי, לא עכשיו”

ניב אליאסי, שסיפק משחק נהדר, אמר: ”אני מסכים ששיחקנו משחק קצת פחות טובה, היינו צריכים לעשות דברים כמו שעבדנו עליהם. התוצאה כן משקפת ולא עשינו דברים כמו שאנחנו רגילים. אנחנו מתאמנים אחד עם השני כל יום וחווים אחד את השני, יש תיאום טוב ויש משחקים כאלה שקצת פחות טובים”.

ניב אליאסי מאוכזב (חגי מיכאלי)

על הלחץ שהקבוצה חווה: “מכתירים את האלופה בסוף מאי, לא עכשיו. אני מרגיש מצוין, נכון שהיה משחק פחות טוב אז נגד הפועל ת”א וירדתי לספסל, אבל אני תמיד אהיה פה בשביל לעזור לקבוצה לנצח. אני אכבד כל החלטה שייקחו”.