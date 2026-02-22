בית"ר יכולה להתקרב לב"ש, הפועל חיפה טיפסה

המחזור ה-24 של ליגת העל קרוב להסתיים, כשהערב (ראשון) הפועל באר שבע איבדה נקודות יקרות ב-1:1 מול הפועל חיפה. משחק אחד נותר לתום המחזור והוא יתקיים מחר, כשבית”ר ירושלים תתארח אצל מכבי נתניה ותוכל לצמצם את הפער ל-4 נקודות מהדרומיים אם תשיג ניצחון מול החבורה של רוני לוי.

למעשה בעקבות התיקו של המוליכה, גם מכבי תל אביב הצליחה מעט להתקרב לקבוצה מבירת הנגב וכרגע האלופה הנוכחית במרחק 9 נקודות מהאדומים של רן קוז’וק. גם תמונת המקום על הפלייאוף העליון צמודה, בעוד מכבי חיפה טרם הבטיחה את הכרטיס המיוחל, בזמן שהפועל פתח תקווה סוגרת את השישייה הראשונה במרחק 4 נקודות מנתניה.

ומה לגבי קרבות התחתית? בני ריינה, הפועל ירושלים ומ.ס אשדוד ספגו הפסדים במחזור הנוכחי, מה שעזר עוד יותר להפועל חיפה שכאמור השיגה נקודה קריטית, עקפה את האשדודים וכרגע היא רחוקה 4 נקודות מהקו האדום. עירוני קריית שמונה עם מאזן נקודות זהה לאדומים מהכרמל, כשעירוני טבריה מעל שתיהן עם שתי נקודות יותר.

שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

המשחקים שנותרו לקבוצות הצמרת עד הפלייאוף

הפועל ב”ש: הפועל פ”ת (בית), מכבי ת”א (חוץ).

בית”ר ירושלים: מכבי נתניה (חוץ), עירוני טבריה (בית), הפועל ירושלים (חוץ).

מכבי ת”א: הפועל חיפה (חוץ), הפועל ב”ש (בית).

הפועל ת”א: מכבי חיפה (בית), הפועל פ”ת (חוץ).

מכבי חיפה: הפועל ת”א (חוץ), עירוני ק”ש (בית).

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

פסגת ליגת העל

1. הפועל ב”ש, 55 נקודות (31+)

2. בית”ר ירושלים, 48 נקודות (23+)

3. מכבי ת”א, 46 נקודות (22+)

4. הפועל ת”א, 45 נקודות (18+)

5. מכבי חיפה, 39 נקודות (21+)

6. הפועל פ”ת, 35 נקודות (5+)

7. מכבי נתניה, 31 נקודות (5-)

תחתית ליגת העל

11. הפועל חיפה, 24 נקודות (10-)

12. מ.ס אשדוד, 23 נקודות (17-)

13. הפועל ירושלים, 20 נקודות (13-)

14. בני ריינה, 11 נקודות (40-)