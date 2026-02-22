מכוונת לכל התארים: ר"ג גברה 68:97 על רמלה

המשחק השני של חצאי גמר גביע המדינה בכדורסל נשים, שנערך העב (ראשון) בבית מכבי בראשון לציון, הפגיש בין אליצור רמלה מהמקום השלישי למוליכת הטבלה מכבי עירוני רמת גן.

בסופו של דבר, המוליכה גם יצאה עם הכרטיס הנכסף לגמר הגדול אחרי 68:97 חד צדדי. מי שמחכה לרמת גן בגמר היא מכבי חיפה, שניצחה במשחק המוקדם 70:75 את הפועל ירושלים.

שחקניות מכבי רמת גן חוגגות (חגי מיכאלי)

שחקניות אליצור רמלה מאוכזבות בסיום (חגי מיכאלי)

מהלך המשחק

רמת גן שמוליכה את הליגה עם מאזן של 1-17, פתחה את המשחק בסערה עם 2 שלשות מדויקות של ויקטוריה ויויאניס שתי דקות מהפתיחה, כשגם שיר תירוש הוסיפה שלשה מצידה, ופתיחת משחק מעולה, כשהרבע הראשון הסתיים ביתרון 27-18 לרמת גן.

השחקניות של רועי לוין לא הרימו ידיים כשעם פתיחת הרבע השני הצליחו לצמצם את הפער ל-6 נקודות. אך מהעבר השני אימארי תומאס עם 10 נקודות רצופות כולל 2 שלשות מהירות, העלתה את היתרון של רמת גן ל-13.

גילי אייזנר (חגי מיכאלי)

ג'ני סימס (חגי מיכאלי)

אימארי תומס עם הכדור (חגי מיכאלי)

אך מהפער הזה אליצור רמלה דווקא צמחה, ובמאמץ עילי של השחקניות בשחור, בדקות האחרונות של הרבע השני הצליחה הקבוצה לצמצם את הפער ל-10 נקודות, הרבה בזכות רבע שני טוב של גבירנטס, שסיימה עם 18 נקודות ו-2 ריבאונדים.

עם תחילת הרבע השלישי אימארי תומאס המשיכה עם היכולת הטובה ועלתה ל-21 נקודות, לאחר שלשה נוספת. רמת גן לא הורידה את הרגל מהגז ו-4 דקות לתוך הרבע השלישי הייתה כבר בפער של 19 נקודות. בהתקפה האחרונה לסיום הרבע, תירוש עם מסירה, לתומאס שעל הבאזר קלעה את 27 שלה ושמרה על הפער 19.

ויקטוריה ויויאנס (חגי מיכאלי)

איש ויינרייט הגיעה לצפות (חגי מיכאלי)

אראלה גבירנטס נשמרת חזק (חגי מיכאלי)

הספסל מכבי רמת גן חוגג (חגי מיכאלי)

הרבע הרביעי הוסיף להיות בשליטה מוחלטת של מוליכת הטבלה. רמת גן המשיכה לצלוף מסביב לקשת, והגדילה את היתרון ל-35, 3 דקות לסיום המשחק, בדרך אל הגמר. אימארי תומס הובילה את הקלעיות בדרך לניצחון ענק 97-68 למכבי רמת גן, עם 33 נקודות 15-21 מהשדה, ומשחק אדיר.

קלעו למכבי רמת גן: אימארי תומס 33 נקודות, ויקטוריה ויויאנס (8 ריב', 6 אס', 3 חט') 22, שיר תירוש 16, אליס חתוקאי 9, טג'ה גורסיץ' 8, גילי אייזנר (9 אס', 6 חט') 5 ולורן קסנטיני 2.

קלעו לאליצור רמלה: אראלה גבירנטס 22 נקודות, עדן רוטברג 14, מיקיה האריגן 9, ג'ני סימס, ליאור גרזון ומאי רווח 5 כל אחת, צ'לסי נלסון 4 ואלני בוסגנה ומיקה ביתן 2 כל אחת.

“היום עדיין לא עשינו כלום”

עדן ענבר מאמן מכבי עירוני רמת גן סיכם את המשחק: "אנחנו צריכים לנצח ביום רביעי, היום עדיין לא עשינו כלום, מעריכים את המאמץ, את ההשקעה, את היכולות, שמחים גם. אבל אנחנו באנו לשני משחקים ואני מקווה שנעשה את זה ביום רביעי. תומאס שחקנית נהדרת כמו שראיתם אתם לא צריכים אותי".

עדן ענבר (חגי מיכאלי)

רועי לוין מאמן אליצור רמלה אמר בסיום: "אני לא יוצא עם הרבה, גביע אתה צריך לנצח וזהו. הופעה לא ראויה שלנו ודי מבישה. בסוף זה לא הכדורסל מולם, היכולת להתמודד מולם ברמה הפיזית, לא הצלחנו ולכן הפער הזה בסוף. כל החילופים שעשיתי, לא שינו הרבה.

רועי לוין (חגי מיכאלי)

“לא היינו שם זה לא פעם ראשונה העונה, נמשיך הלאה. אליצור רמלה תמיד תנסה להגיע הכי רחוק שאפשר. הפלייאוף הוא בסוף מרץ עד אז עוד הרבה מים יעברו בנהר. כרגע נצא לפגרה נחשוב וזהו".