יום ראשון, 22.02.2026 שעה 22:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4829-6322מכבי ת"א1
4520-3722הפועל ת"א2
4228-4822מכבי חיפה3
4027-4322הפועל ב"ש4
4030-4122מכבי פ"ת5
3930-5221מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

נוער: מכבי ת"א פותחת פער בפסגת ליגת העל

החניכים של דן רומן ניצלו את ההפסד של הפועל ת"א בנתניה, כדי לחזק עמדות בפסגת טבלת ליגת העל עם ניצחון 2:3 במשחק החוץ מול הפועל באר שבע


שחקני מכבי ת
שחקני מכבי ת"א חוגגים (ראובן שוורץ)

קבוצת הנוער של מכבי ת"א ממשיכה לנצח ולנצל את הגמגום בתוצאותיה של היריבה העירונית, הפועל ת"א, על מנת להשתלט על פסגת ליגת העל. לאחר שבמחזור שעבר ניצחון 1:6 ענק על מכבי חיפה העלה את החניכים של דן רומן לפסגת הטבלה, בזכות יחס שערים עדיף על פני מכבי חיפה - הערב (ראשון) החבורה הצוהלת בצהוב זכתה בניצחון 2:3 במשחק החוץ מול הפתעת העונה, הפועל באר שבע, שמדורגת במקום הרביעי בטבלה. כעת למכבי ת"א יתרון של שלוש נקודות בפסגת הטבלה על פני היריבה באדום. שחקני הקבוצות זכו לתמיכה מהיציעים וגם להדי השירה והעידוד מאצטדיון טוטו טרנר הסמוך, שמארח את משחק הבוגרים בין הפועל באר שבע להפועל חיפה.

בדקה ה-31 הגבהת כדור מדודה מאגף שמאל מרגלו של יואב חוניו מצאה את ראשו של איתי זפרני (2007), מלך שערי הליגה, שנגח לרשת מכשמונה מטרים ובשערו ה-27 בכל המסגרות העלה את המוליכה ליתרון 0:1.

בדקה ה-43 מכבי ת"א הכפילה את יתרונה: יציאה להתקפת מעבר מהירה, שכללה מסירה מצוינת של עילאי בן סימון לעברו לוטם אסרס (2007), שחדר לרחבת באר שבע ובעט כדור, שנהדף ע"י השוער, יונתן שני (2006), אך עילאי בן סימון (2009) הגיח מאחור בריצה מהירה, השתלט על הכדור החוזר על סף רחבת ה-16 של באר שבע, בעט לרשת ובשערו התשיעי העונה קבע את תוצאת המחצית הראשונה - 0:2 צהוב.

אסרס לא עוצר, הצהובים חגגו בתום משחק רב שערים בב”ש

המחצית השנייה המשיכה בקצב המהיר. מכבי ת"א כמעט והצליחה להגדיל את יתרונה בדקה ה-59, לאחר שרועי מגור (2007) דהר עם הכדור ושחרר בעיטה מכ-23 מטרים אלכסונית, שנהדפה ע"י יונתן שני, אך לוטם אסרס, שעט על הכדור החוזר, החמיץ במעט את מסגרת השער של באר שבע.

בדקה ה-62 גם הפועל באר שבע הצליחה למצוא את מסגרת השער הדרומי. אורי מאיר (2007), שעלה כמחליף, חדר לרחבת מכבי ת"א וסיים בבעיטה לרשת - 1:2 למכבי ת"א, ב”ש צימקה.

לוטם אסרס חוגג (חגי מיכאלי)לוטם אסרס חוגג (חגי מיכאלי)



המשחק המשיך במגמה התקפית משני הצדדים. בדקה ה-80 מהלך מוצלח של מכבי ת"א הסתיים בהקשתה ממפתן הרחבה מרגלו של לוטם אסרס מעל יונתן שני, משם לרשת. לוטם אסרס בשערו השישי בכל המסגרות העלה את מכבי ת"א ליתרון 1:3.

הפועל באר שבע המשיכה לחפש את שערה של מכבי ת"א, בתוך תוספת הזמן הצליחה למצוא שוב את הרשת, לאחר שהתקפה יפה לעין הסתיימה בבעיטה מהרחבה מרגלו של עמית אוחנה (2006), מלך השערים של המארחת, שבשערו ה-17 בכל המסגרות קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3 יקר לזכות הצהובים מתל אביב.

