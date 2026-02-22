יום ראשון, 22.02.2026 שעה 21:43
ספורט אחר  >> טניס

ציציפאס בסכנת צניחה: הגרלה אכזרית בדובאי

האלוף המכהן יפגוש את הומבר בסיבוב ה-1 ועלול ליפול מחוץ לטופ 50. אוז'ה-אליאסים ומדבדב ינסו לזכות בתואר ובפרס של כ-620 אלף דולר

|
פליקס אוז'ה-אליאסים בפעולה במשחק הגמר. (רויטרס)
פליקס אוז'ה-אליאסים בפעולה במשחק הגמר. (רויטרס)

טורניר דובאי היוקרתי (ATP 500) יוצא לדרך השבוע באיחוד האמירויות, והעיניים נשואות בעיקר אל עבר האלוף המכהן, סטפנוס ציציפאס, שנמצא באחת התקופות המאתגרות בקריירה שלו. היווני, שזכה בטורניר ב-2025 לאחר ניצחון בגמר על פליקס אוז'ה-אליאסים, מגיע השנה כשהוא מדורג במקום ה-30 בלבד בדירוג העולמי החי, לאחר שנה רוויית פציעות וקשיים מקצועיים.

ההגרלה לא האירה פנים לציציפאס, שאינו מדורג בטורניר השנה. כבר בסיבוב הראשון מצפה לו משוכה גבוהה במיוחד בדמותו של הצרפתי אוגו הומבר (מדורג 36), שזכה בטורניר דובאי בעצמו ב-2024. הומבר מחזיק במאזן חיובי של 1:3 במפגשים הישירים מול היווני, וכל הניצחונות הושגו על משטחים קשים. עבור ציציפאס, מדובר במשחק על כל הקופה: הוא מגן על 500 נקודות דירוג מהזכייה אשתקד, והפסד מוקדם עלול לדרדר אותו אל מחוץ ל-50 הראשונים בעולם לראשונה מזה שנים רבות.

פליקס אוז'ה-אליאסים בפעולה על המגרש. (רויטרס)פליקס אוז'ה-אליאסים בפעולה על המגרש. (רויטרס)

מי שמגיע במומנטום חיובי הרבה יותר הוא פליקס אוז'ה-אליאסים הקנדי, המדורג 7 בעולם ואחד הפייבוריטים לזכייה. הקנדי פתח את 2026 נהדר עם זכייה בטורניר מונפלייה והגעה לגמר ברוטרדם בשבוע שעבר. בסיבוב הראשון הוא יפגוש את הסיני ז'יז'ן ז'אנג (319 בעולם).

בגזרת הרוסים הבכירים, דנייל מדבדב (11 בעולם) ינסה להתאושש מההדחה המוקדמת בדוחא בשבוע שעבר כשיפגוש את ג'ונצ'נג שאנג הצעיר. אלכסנדר בובליק הקזחי (10 בעולם), שרשם פתיחת עונה מצוינת עם תואר בהונג קונג וחצי גמר ברוטרדם, יתמודד מול יאן-לנארד שטרוף הגרמני במשחק מסקרן.

הבריטי ג'ק דרייפר (12 בעולם) חוזר לסבב ה-ATP לראשונה מאז אליפות ארה"ב הפתוחה (למעט הופעה בגביע דיוויס), לאחר שהחלים מפציעה ביד. דרייפר יפתח מול קוונטין אליס הצרפתי, שעלה מהמוקדמות. בנוסף, חובבי הטניס יזכו לראות את האלוף הוותיק מ-2016, סטן ואוורינקה (98 בעולם), שיפגוש את בנג'מין חסן.

פליקס אוז'ה-אליאסים בפעולה על המגרש. (רויטרס)פליקס אוז'ה-אליאסים בפעולה על המגרש. (רויטרס)

המנצח בטורניר השנה יזכה בפרס כספי של 619,160 דולר, עלייה של 2% לעומת הפרס בשנה שעברה, וב-500 נקודות דירוג יקרות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */