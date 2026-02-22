השיעור שקיבל פליק, והניצחון של בארסה בזכותו

אחרי שני הפסדים כואבים בגביע המלך ובליגה הספרדית, ברצלונה חזרה לנצח עם 0:3 על לבאנטה וחזרה למקום הראשון בטבלה. המאבק עם ריאל מדריד על הפסגה עוד יימשך שבועות ארוכים קדימה, אבל הקטלונים יוצאים מהמשבר וזה מה שחשוב.

פודקאסט ברצלונה ב-ONE עם אסי ממן, עמית לוינטל ודוד מילמן סיכמו את הניצחון על יריבת התחתית: השיעור שקיבל האנזי פליק, ההחלטה של המאמן לקחת את הסגנון ההתקפי לאקסטרים דווקא אחרי הביקורות על ההפקרות בהגנה, החופש שקיבלו השחקנים והאסיפה הטקטית שניהל לפני המשחק.

וגם: משחק החזרה הרשמי של ז׳ואאו קנסלו, שחקני הקישור הובילו וכבשו, הסוד של השוער ז’ואן גרסיה שבולט לטובה ובדרך לנבחרת ספרד, ראפיניה גילה מחויבות, לאמין ימאל והשפעת צום הרמדאן, מעלים הילוך לקראת המשחקים הבאים נגד ויאריאל ואתלטיקו, הייחודיות של הקאמפ נואו וההופעה של תאי עבד. האזנה נעימה.