יום ראשון, 22.02.2026 שעה 21:25
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5128-3827אסטון וילה3
4531-4827צ'לסי4
4537-4726מנצ'סטר יונייטד5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3730-2926אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1051-1828וולבס20

שיא של כמעט 50 שנה נשבר: "ארסנל השתיקה"

ה-1:4 של התותחנים היה בניחוח היסטורי, ארטטה: "האליפות? יהיה צמוד עד הסוף". מחמאות לגיוקרש, טוטנהאם נקטלה: "אומללה". וגם: הציניות כלפי סאקה

|
אברצ׳י אזה בטירוף (רויטרס)
אברצ׳י אזה בטירוף (רויטרס)

אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות בפרמייר ליג, ארסנל שבה הערב (ראשון) לעצמה עם 1:4 נפלא על טוטנהאם בדרבי הלונדוני, תוצאה שהחזירה את הפער ממנצ’סטר סיטי לחמש נקודות. התותחנים השיגו ניצחון חשוב בקרב על האליפות ועל העיר.

אברצ’י אזה פתח את החגיגה עם גול ראשון בדקה ה-32, קנדל קולו מואני השווה שתי דקות אחר כך, אך ויקטור גיוקרש החזיר את ההובלה לאורחים באדום (47’) כשמאוחר יותר קיבלנו השלמת צמדים גם של אזה (61’) וגם של החלוץ השבדי בתוספת הזמן (94’).

ונרשם לו גם שיא. ארסנל רשמה את ניצחון החוץ הגדול ביותר שלה נגד טוטנהאם בליגה מאז ה-0:5 בדצמבר 1978. כמו כן, זוהי העונה השנייה שבה התותחנים ניצחו בשני מפגשי הליגה מול התרגנולים בהפרש של שלושה שערים או יותר, מאז עונת 1934/35 (1:5 ביתי,0:6 בחוץ).

שמחה גדולה בארסנל (רויטרס)שמחה גדולה בארסנל (רויטרס)

בתקשורת האנגלית הגיבו למופע של ארסנל: “טוטנהאם האומללה, מחצית שנייה אכזרית”, נכתב ב’דיילי מייל’. באתר הבריטי המשיכו: “אחרי ה-2:2 בוולבס, הקבוצה של מיקל ארטטה הייתה צריכה לספק הצהרה. ואיזו הצהרה היא נתנה. ארסנל השתיקה את המבקרים”. גם גיוקרש זכה למחמאות: “הופעתו הטובה במדי ארסנל”, כשהפציעה של בוקאיו סאקה מנגד קיבלה יחס ציני: “מי שניחש שזה יקרה ניצח, הוא כנראה תמיד צריך את זה בשלב מסוים”.

ארטטה: “מאבק האליפות יהיה צמוד עד הסוף”, אזה: “יודעים למה אנחנו מסוגלים”

ארטטה התראיין בסיום: “אני מאוד שמח, ממש גאה על איך שניגשנו למשחק, ועל היוזמה והאיכות שהראינו כאן. זה היופי של הכדורגל. גיוקרש? הוא היה יוצא מן הכלל היום. היו ניצוצות שלו בכל שבוע, אבל היום, הוא היה פנטסטי. אזה? הייתה לו אמונה ואני ממש מרוצה ממנו. הוא באמת מנסה לעצב ולהסתגל למה שאנחנו רוצים ממנו. זו הפרמייר ליג, יהיה צמוד עד הסוף בוודאות”.

מיקל ארטטה (רויטרס)מיקל ארטטה (רויטרס)

גם אזה דיבר בתום ההתמודדות: “השמחה האמוציונלית שלנו? בעיקר בגלל איבוד הנקודות במחזור הקודם. אנחנו יודעים למה אנחנו מסוגלים. גיוקרש? הוא כל כך קיווה להבקיע, אפשר לראות כמה הוא עוזר לקבוצה. לא רק עם השערים שלו, עם המאמץ שהוא משקיע והוא מסדר לשחקנים כמוני מצבים טובים. הצמד הזה מגיע לו”.

