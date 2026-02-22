נערים א': קריית שמונה הקדישה לשנפר את הניצחון

קבוצת נערים א' של עירוני קרית שמונה אמנם מוחרגת מירידה, אך הקבוצה נחושה להוכיח שהיא ראויה לשחק בליגת העל ומעל הכל - להוכיח ספורטיביות במשחקים מול קבוצות הליגה.

חודש וחצי לאחר שניצחה בביתה 1:5 את בית"ר טוברוק, מה שהוביל לחילופי מאמנים בשורות הקבוצה הנתנייתית, התארחה הערב (ראשון) הקבוצה הצפונית אצל אותה בית"ר טוברוק, במטרה לקטוע רצף של חמישה משחקים ללא ניצחון, שהגיעו אחרי הניצחון על טוברוק, שמצידה קיוותה לנצח ולהכפיל את פער שלוש הנקודות מהקו האדום, בו מדורגת בני סכנין עם מספר נקודות זהה לזה של קרית שמונה.

שתי הקבוצות גילו יוזמה התקפית, אך קרית שמונה ידעה להיות חדה יותר מבחינה התקפית ושקטה יותר מבחינה הגנתית - וזכתה בכל הקופה.

בדקה ה-44 מתן קוסטיקה, שחקן ההתקפה של קרית שמונה, השתלט על כדור כ-30 מטרים משערה של טוברוק. קוסטיקה מצא באמצעות מסירה מדודה בגובה נמוך את זיד עפיפי, מלך שערי של קרית שמונה, שהשתלט על הכדור כשמונה מטרים משערה של טוברוק, בעט לרשת והעלה את קבוצתו ליתרון 0:1, שעליו הצליחה לשמור עד לתום המשחק.

“מקדישים את הניצחון לדורון שנפר היקר, שנפרד מאביו ז”ל”

צחי בכר, מאמן קריית שמונה, אמר בסיום: “ידענו שאנחנו צריכים לנצח כדי להמשיך להתקדם במעלה הטבלה. מולנו התייצבה קבוצה עקשנית וטובה, התפתח משחק חפירות משלב מוקדם, שהסתמן שמי שתכבוש ראשונה היא גם זו שתנצח. אני שמח שכבשנו וניצחנו. אני גאה בבחורים. אנחנו מקדישים את הניצחון לדורון שנפר היקר, יו"ר המחלקה האהוב, שלפני שמונה ימים התייתם מאביו, דוד ז"ל, שהיה דמות מוכרת ואהובה בעיר קרית שמונה. שולחים לדורון חיבוק גדול והמון תמיכה".

דורון שנפר לצד שחקני קבוצת ילדים א' (מדיה מחלקת הנוער ק"ש)

המחזור ה-22 של משחקי הפלייאוף התחתון יינעל ביום שלישי הקרוב, במפגש הדרומיות של הליגה, שבו תארח קבוצת "צו פיוס" של מ.ס אשדוד - מוליכת הבית התחתון, את הפועל באר שבע - שאותה היא מקדימה בארבע נקודות.