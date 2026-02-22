יום שני, 23.02.2026 שעה 00:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

נערים א': קריית שמונה הקדישה לשנפר את הניצחון

הקבוצה הכי צפונית שוב ניצחה את בית"ר טוברוק - הפעם עם 0:1 יקר במשחק חוץ. הניצחון הוקדש לדורון שנפר, יו"ר המחלקה, האבל על מות אביו דוד ז"ל

|
קריית שמונה נערים א' (באדיבות המועדון)
קריית שמונה נערים א' (באדיבות המועדון)

קבוצת נערים א' של עירוני קרית שמונה אמנם מוחרגת מירידה, אך הקבוצה נחושה להוכיח שהיא ראויה לשחק בליגת העל ומעל הכל - להוכיח ספורטיביות במשחקים מול קבוצות הליגה.

חודש וחצי לאחר שניצחה בביתה 1:5 את בית"ר טוברוק, מה שהוביל לחילופי מאמנים בשורות הקבוצה הנתנייתית, התארחה הערב (ראשון) הקבוצה הצפונית אצל אותה בית"ר טוברוק, במטרה לקטוע רצף של חמישה משחקים ללא ניצחון, שהגיעו אחרי הניצחון על טוברוק, שמצידה קיוותה לנצח ולהכפיל את פער שלוש הנקודות מהקו האדום, בו מדורגת בני סכנין עם מספר נקודות זהה לזה של קרית שמונה.
שתי הקבוצות גילו יוזמה התקפית, אך קרית שמונה ידעה להיות חדה יותר מבחינה התקפית ושקטה יותר מבחינה הגנתית - וזכתה בכל הקופה.
בדקה ה-44 מתן קוסטיקה, שחקן ההתקפה של קרית שמונה, השתלט על כדור כ-30 מטרים משערה של טוברוק. קוסטיקה מצא באמצעות מסירה מדודה בגובה נמוך את זיד עפיפי, מלך שערי של קרית שמונה, שהשתלט על הכדור כשמונה מטרים משערה של טוברוק, בעט לרשת והעלה את קבוצתו ליתרון 0:1, שעליו הצליחה לשמור עד לתום המשחק.

“מקדישים את הניצחון לדורון שנפר היקר, שנפרד מאביו ז”ל”

צחי בכר, מאמן קריית שמונה, אמר בסיום: “ידענו שאנחנו צריכים לנצח כדי להמשיך להתקדם במעלה הטבלה. מולנו התייצבה קבוצה עקשנית וטובה, התפתח משחק חפירות משלב מוקדם, שהסתמן שמי שתכבוש ראשונה היא גם זו שתנצח. אני שמח שכבשנו וניצחנו. אני גאה בבחורים. אנחנו מקדישים את הניצחון לדורון שנפר היקר, יו"ר המחלקה האהוב, שלפני שמונה ימים התייתם מאביו, דוד ז"ל, שהיה דמות מוכרת ואהובה בעיר קרית שמונה. שולחים לדורון חיבוק גדול והמון תמיכה".

דורון שנפר לצד שחקני קבוצת ילדים אדורון שנפר לצד שחקני קבוצת ילדים א' (מדיה מחלקת הנוער ק"ש)

המחזור ה-22 של משחקי הפלייאוף התחתון יינעל ביום שלישי הקרוב, במפגש הדרומיות של הליגה, שבו תארח קבוצת "צו פיוס" של מ.ס אשדוד - מוליכת הבית התחתון, את הפועל באר שבע - שאותה היא מקדימה בארבע נקודות. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */